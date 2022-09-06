Камилу Морроне заметили в компании другого мужчины после расставания с Ди Каприо (фото)

Недавно стало известно о внезапном расставании модели и голливудского актера.

25-летнюю американскую модель и актрису Камилу Морроне заметили во время выхода в свет после расставания с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая возлюбленная легендарного киноактера сделала себе новую прическу и отстригла челку. Накануне папарацци заметили экс-девушку Ди Каприо в компании с другом в Западном Голливуде. А перед этим она гуляла со своей собакой.

Для выхода на публику 25-летняя модель выбрала черный топ, серые джинсы на низкой посадке и черные кроссовки. Ее волосы были распущены, а дополнили аутфит для сентябрьской прогулки массивные черные очки.

[ + – ] Камила Морроне вышла в свет после новости о расставании с Леонардо Ди Каприо

25-летняя фотомодель и 47-летний голливудский актер встречались около пяти лет. И хотя их роман не был публичным, все же время от времени папарацци удавалось "поймать" влюбленную пару во время свиданий и поцелуев.

Новость о расставании Морроне и Ди Каприо стала неожиданной для их поклонников, хотя официально ни модель, ни актер не прокомментировали свой разрыв.

[ + – ] Камила Морроне

После известия о получении нового семейного статуса, Леонардо Ди Каприо сразу стали приписывать новые романы. Начиная американской супермоделью Джиджи Хадид и заканчивая украинкой Марией Береговой.

Напомним, после расставания с Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо каждый вечер устраивает громкие вечеринки.

Также Фокус подробно писал о новой вероятной возлюбленной 47-летнего Леонардо Ди Каприо.