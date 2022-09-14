ДиКаприо и Джиджи Хадид первый раз сфотографировали на вечеринке вместе

Слухи о том, что актер начал встречаться с Джиджи наконец подкреплены фотографиями

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Леонардо ДиКаприо совсем недавно расстался с Камилой Морроне, но уже, похоже, начал искать себе новую девушку. И его выбор пал на супермодель Джиджи Хадид. Об этом пишет Page Six.

Леонардо и Джиджи впервые сфотографировали вместе на эксклюзивной вечеринке в ресторане Casa Cipriani.

Вечеринку устроили друзья актера Ричи Акива и Даррен Дзинсиол, как афтерпати во время Недели моды в Нью-Йорке. На снимках видно, что Джиджи и Леонардо сидят рядом, болтают и отлично проводят вместе время.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и ДжиДжи Хадид впервые сфотографировали вместе

Источник уже сообщил, что они "не торопятся" и их отношения "не эксклюзивны". Но они уже несколько раз встречались. Хадид и ДиКаприо гуляли вместе и встречались в компаниях с общими друзьями.

"ДиКаприо не тот, кто спешит в отношениях, так что они делают это постепенно", — сообщил источник, близкий к паре.

А друг Джиджи Хадид сообщил, что она вообще не заинтересована в новых отношениях.

"Джиджи и Лео несколько раз тусовались вместе. Джиджи думает, что он действительно классный парень. Но они встречаются потому что вращаются в одних и тех же компаниях и у них много общих знакомых", — пояснил он.

В то же время ранее еще одни источник заверял, что 47-летний Леонардо всерьез "нацелился" на Джиджи.

Если результатом этих встреч и ухаживаний все же стает роман, то 27-летняя Джиджи Хадид станет первой девушкой ДиКаприо, перешагнувшей "роковой" возраст в 25 лет. Раньше он расставался со своими подругами, когда они достигали этого возраста.

И Джиджи станет первой девушкой ДиКаприо у которой уже есть ребенок. Напомним, отец ее дочки – певец Зейн Малик. Пара рассталась, после того, как Зейн повздорил с Иоландой Хадид, матерью Джиджи.

До Джиджи Хадид ДиКаприо встречался с моделью и актрисой Камилой Морроне, падчерицей Аль Пачино.

[ + – ] Редкий снимок: Камила Морооне и Лео ДиКаприо вместе Фото: Getty Images

Его первой девушкой-моделью была Жизель Бюндхен, начали они встречаться, когда ей было 18, но она его бросила, когда ей исполнилось 23 года.

С израильской моделью Бар Рафаэли Лео встречался с 2005 года по 2010-й. Они расстались когда ей стало 25 лет.

Потом были короткие романы с Блейк Лайвли, моделью Эрин Хизертон, моделью Тони Гаррн, Келли Рорбах, Ниной Агдал и, наконец пятилетние отношения с Камилой Морроне.

После расставания с ДиКаприо Камила Морроне не стала долго горевать и уже, по слухам, начала встречаться с другим мужчиной.