Инсайдер рассказал о настоящих отношениях Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

Звездную пару часто замечают вместе на вечеринках.

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Инсайдер рассказал о настоящих отношениях 47-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо и 27-летней супермодели Джиджи Хадид. Об этом пишет E! News.

По словам источника издания, оскароносный актер счастлив сейчас сам и не спешит начинать новые романтические отношения.

"Он наслаждается своим одиночеством", — рассказывает инсайдер, близкий к голливудской знаменитости.

Другой источник, близкий к модели палестинского происхождения, отмечает, что как Леонардо, так и Джиджи сейчас не хотят начинать серьезные отношения.

"Джиджи и Лео тусовались несколько раз и влюблены друг в друга. Джиджи думает, что он действительно крутой парень", — рассказывает источник, добавляя, что в большинстве своем актер и модель встречаются на одних и тех же тусовках из-за общих знакомых.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид подозревают в романе

47-летний Леонардо Ди Каприо недавно вышел из 5-летних отношений с другой моделью — Камилой Морроне. Тем временем Джиджи Хадид год назад закончила продолжительный роман с певцом Зейном Маликом. От их союза подрастает двухлетняя дочь Хай.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид на тусовке

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид пытаются узнать друг друга лучше и проводят вместе время в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о первом общем фото Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид на одной из вечеринок.