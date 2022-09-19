Стало известно, почему Джиджи Хадид не хочет встречаться с Леонардо Ди Каприо

Звездную пару несколько раз замечали на свиданиях.

Related video

Накануне стало известно, почему 27-летняя американская модель Джиджи Хадид не хочет встречаться с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.

Как известно, причиной нежелания быть в отношениях с оскароносным актером стали подруги звезды подиумов. Джиджи Хадид поддерживает хорошие связи со многими бывшими девушками Ди Каприо. В частности Блейк Лайвли, которая сейчас беременна четвертым ребенком, Жизель Бюндхен, Тони Гаррн, Ниной Агдал и т.д. Судя по всему, они предостерегли модель собственными историями об опыте романтических отношений с 47-летним актером.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо Фото: Скриншот

В частности, инсайдер издания отметил, что 27-летняя Джиджи "слишком зрелая для своего возраста". А бывшие девушки американского актера в основном были моложе 25 лет.

"Он ловит рыбу в маленьком пруду, и некоторое время назад все модели его знают и уже встречались с ним. Я бы сказал, что ситуация ему не на пользу", — рассказал источник из модельного бизнеса.

[ + – ] Джиджи Хадид

Леонардо Ди Каприо недавно разошелся с другой моделью, Камилой Морроне, после пяти лет отношений. Сразу после этого звезду фильма "Титаник" заподозрили в романе с моделью Джиджи Хадид. Хотя разные источники утверждают, что они только дружат, да и молодая мама не желает встречаться с оскароносным актером.

Напомним, Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо проводят вместе время в Нью-Йорке.

Также Фокус писал об инсайдерской информации о подлинных отношениях Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо.