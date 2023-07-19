Джиджи Хадид арестовали из-за наркотиков

Супермодель обвинила местных копов в намеке на взятку, чтобы замять дело. Те свою причастность отрицают.

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Американская супермодель Джиджи Хадид оказалась в центре грандиозного скандала после того, как ее и ее подругу арестовали и заставили явиться в суд во время путешествия на Каймановы острова, сообщает Hello.

Несмотря на то, что информацию СМИ распространили только сейчас, Джиджи была задержана еще 10 июля в аэропорту Оуэна Робертса по прибытии на частном самолете. Сотрудники таможенного и пограничного контроля просканировали ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество травки и курительные принадлежности.

Впоследствии девушки были арестованы по "подозрению во ввозе марихуаны и посуды, используемой для употребления марихуаны" и доставлены в Центр содержания заключенных.

Представители Джиджи уже сделали официальное заявление по этому поводу:

"Джиджи путешествовала с марихуаной, купленной на законных основаниях в Нью-Йорке с медицинской лицензией".

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Спустя два дня после ареста супермодели и ее подруге предъявили официальные обвинения во время явки в суд. Девушки признали себя виновными и были оштрафованы на 1000 долларов. При этом журналисты отмечают, что обвинительный приговор не был зарегистрирован.

"Ее послужной список остается чистым, и она наслаждалась оставшимся временем своего пребывания на острове", – заявили прессе у Хадид.

Ресурс TMZ опубликовал некоторые подробности этого скандала. Как утверждают авторы со ссылкой на Джиджи, марихуану нашли не в ее сумочке, а в вещах одного из людей, с которыми она путешествовала. Но поскольку самолет был на ее имя, все содержимое стало ее ответственностью.

По словам инсайдера, местные чиновники якобы хотели, чтобы им заплатили, но Джиджи отказалась, вместо этого выбрав юридические последствия, поскольку у нее была лицензия. Однако она не считается действительной на Каймановых островах.

Полицейские Каймановых островов отрицают обвинения во взяточничестве.

"Наши офицеры категорически отвергают обвинения во взяточничестве, выдвинутые против них госпожой Хадид. Однако мы приглашаем госпожу Хадид подать официальную жалобу в наш отдел профессиональных стандартов, чтобы они могли независимо рассмотреть дело, чтобы определить, есть ли какие-либо доказательства, подтверждающие ее утверждение", – заявили правоохранители.

После инцидента Джиджи отправилась отдыхать. Девушка опубликовала несколько снимков, где показала, как наслаждается отпуском.

"Все хорошо, что хорошо кончается", – подписала она один из постов.

Ранее Фокус писал, что инсайдер раскрыл правду об отношениях Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид.