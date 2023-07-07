Джіджі Хадід продемонструвала стильний кежуал-образ на літо 2023 (фото)

Знаменитість відвідала день народження найкращої подруги.

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28-річна американська модель Джіджі Хадід продемонструвала стильний кежуал-образ на літо 2023. Про це пише Daily Mail.

Молода мама приєдналася до своєї найкращої подруги Лії Маккарті, щоб відсвяткувати її день народження в Нью-Йорку.

Супермодель палестинського походження, яка нещодавно знову підігріла чутки про роман з Леонардо Ді Капріо після вечірки в Гемптоні, вибрала стильний комфорт під час виходу у світ.

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Джіджі одягла світло-блакитні джинсові капрі, які були закріплені чорним поясом із золотою пряжкою спереду. Вона заправила базову напівпрозору чорну безрукавку в пояс капрі та взула чорні туфлі із закритим носком.

Модель повісила на ліве плече чорну сумочку, щоб помістити кілька речей, які були їй потрібні під час святкування дня народження в Jac's on Bond.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Старша сестра Белли Хадід доповнила свій образ на вечір, одягнувши різноманітні темні окуляри, золоті підвіски, а також вишукані сережки та каблучки.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо провели час у Гемптоні.

Також Фокус писав про вечерю Джіджі Хадід у компанії Тревіса Скотта та Кендалл Дженнер у Парижі.