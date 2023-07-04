Леонардо Ді Капріо провів час із Джіджі Хадід у Гемптоні

Актор і модель були помічені разом у Гемптоні цими вихідними.

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Леонардо Ді Капріо і Джіджі Хадід, які вперше спровокували чутки про роман у вересні 2022 року, були помічені в Гемптоні. Вони приїхали на щорічну вечірку Девіда Розенберга, влаштовану цього року з приятелем Ді Капріо Річі Аківою. Про це пише PageSix.

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Як повідомляється, 28-річна модель палестинського походження спочатку вирушила на день народження подруги, а потім приєдналася до вечірки. Тим часом 48-річний оскароносний актор з'явився тільки о 00:30 і тусувався з Хадід і приятелями до 2 години ночі.

"Лео і Джіджі розмовляли один з одним", — каже інсайдер. — Вона здавалася схвильованою. Усі думали, що вони разом [як пара]".

Джерело також сказало, що у пари була особлива "атмосфера".

Супермодель і актор вперше були помічені на Тижні моди в Нью-Йорку восени 2022 року. Джерело повідомило тоді, що Ді Капріо був заінтригований "дуже культурним і освіченим поглядом на життя" Джіджі Хадід. Після кількох місяців стосунків у лютому поширилася новина про те, що пара розійшлася.

"Джіджі та Лео більше не зустрічаються", — повідомило джерело.

Незважаючи на те, що вони розійшлися, Ді Капріо і Хадід відтоді неодноразово були помічені разом на вечірках і вечерях, зокрема з батьками актора.

Також Фокус писав про іншу версію інсайдерів про стосунки Лео Ді Капріо і Джіджі Хадід.