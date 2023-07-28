Джиджи Хадид демонстрирует черное платье на лето (фото)

Знаменитость создала образ в черно-белых тонах.

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28-летняя американская модель Джиджи Хадид демонстрирует черное платье на лето 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения накануне стала гостьей мероприятия Miu Miu в Малибу после ее недавнего ареста через марихуану на Каймановых островах.

Молодая мама выбрала простое черное платье Miu Miu вместе с белыми носками и черными лоферами. Хадид дополнила образ белой сумочкой Miu Miu и прикрыла глаза черными солнцезащитными очками.

Джиджи украсила свой образ лаконичными золотыми серьгами-кольцами. А волосы зачесала назад.

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Джиджи Хадид

О ее аресте 10 июля 2023 года сообщило местное издание Cayman Marl Road. Модель вместе с подругой задержала полиция, однако впоследствии отпустила под залог. Официально Хадид не комментировала скандальную ситуацию.

Напомним, Джиджи Хадид показала образ для прогулок летом 2023.

Также Фокус писал о первом публичном появлении Джиджи Хадид после ареста на Каймановых островах.