Джиджи Хадид удивила фанатов снимками с подросшей дочкой (фото)

Знаменитость не показывает лицо дочери и всячески оберегает ее от чрезмерного внимания общественности.

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28-летняя американская модель Джиджи Хадид удивила подписчиков свежими снимками с почти трехлетней дочерью. Семейные фото звезда подиумов палестинского происхождения показала в Instagram.

Молодая мама поделилась "лучшими" кадрами ее лета. В частности, Джиджи показала, как проводит время со своим первенцем — почти трехлетней Хай Хадид Малик. Девочка родилась в сентябре 2020 в союзе модели и певца Зейна Малика. Впрочем, через год пара разошлась и продолжает поддерживать отношения ради общего ребенка.

"Лучшее из лета!" — написала старшая сестра Беллы Хадид.

На фото наследница звезды подиумов и глянцев заметно подросла. Ее волосы стали довольно длинными.

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Джиджи Хадид

"Она уже такая большая(??? Ее волосы????", "Этот ребенок слишком большой, она только что родилась, неееет", "Она так выросла", — пишут фолловеры американской знаменитости в комментариях к карусели снимков.

"Жизнь", — лаконично написала Кайли Дженнер.

Напомним, Джиджи Хадид продемонстрировала удачное черное платье на август 2023.

Также Фокус писал о первом появлении Джиджи Хадид на публике после новостей об аресте из-за наркотиков.