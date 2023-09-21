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Стиль жизни

Джиджи Хадид показала подросшую дочь (фото)

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Фото: gigihadid | Джиджи Хадид с дочерью

Хай Хадид Малик, наследнице Джиджи Хадид и Зейна Малика, исполнилось три года.

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28-летняя американская модель Джиджи Хадид показала подросшую дочь. Снимками с празднования третьего дня рождения наследницы звезда подиумов палестинского происхождения делится в Instagram.

"На этой неделе праздновали наши три годика. И это большая честь быть ее мамой, чтобы увидеть жизнь через нее!!!! Поздравляю с Днем рождения мою самую милую, самую умную, самую мудрую подружку. Ребенок мечты / любовь моей жизни", — написала бывшая девушка музыканта Зейна Малика.

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Джиджи Хадид удивила фанатов снимками с подросшей дочкой (фото)

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В частности, Джиджи показала праздничный стол именинницы, который включал в себя разноцветный торт, клубнику и сок. Также для Хай сделали торт с героями мультфильма "Ледяное сердце".

День рождения дочери Джиджи Хадид

28-летняя модель не показывает лицо своей наследницы, сохраняя ее приватность.

Джиджи Хадид с дочерью Fullscreen
Джиджи Хадид с дочерью
Фото: Instagram/Gigi Hadid

Девочка родилась в союзе Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика осенью 2020. Впрочем, через год пара распалась из-за скандала с домашним насилием со стороны певца, которое он применил к матери Джиджи Иоланде Хадид. Сейчас они сохраняют отношения ради воспитания общего ребенка.

Зейн Малик и Джиджи Хадид Fullscreen
Зейн Малик и Джиджи Хадид
Фото: Instagram gigihadid

Напомним, что происходит между Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о съемке Джиджи Хадид для глянца украинским фотографом.