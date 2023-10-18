Семья Джиджи Хадид обратиться в ФБР после многочисленных угроз

Ранее модель палестинского происхождения высказалась в защиту родины своего отца.

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Джиджи Хадид впервые вышла в свет после того, как написала пост в соцсетях в поддержку Палестины. Ее семья уже заявила, что они получают "угрозы смертью" и намерены обратиться в ФБР. Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на серьезную негативную реакцию из-за высказываний по поводу израильско-палестинского конфликта, 28-летняя модель выглядела спокойной, когда ее видели в Нью-Йорке, и даже дружелюбно показала собравшимся большой палец вверх.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Сообщается, что Хадид и ее семья получили "зловещие сообщения", которые заставили их "бояться за свою жизнь" после того, как они поделились в соцсетях своей поддержкой Палестины на фоне продолжающейся войны между ХАМАС и Израилем.

Джиджи, чей отец-застройщик Мохамед Хадид является палестинцем, уже подверглась критике со стороны правительства Израиля за ее посты в поддержку палестинского народа.

Она написала: "Осуждение израильского правительства не является антисемитским, а поддержка палестинцев не означает поддержки ХАМАС".

По данным СМИ, Джиджи и ее семья, в том числе сестра-супермодель Белла, 27 лет, брат Анвар, 24 года, а также родители Иоланда и Мохамед, были вынуждены сменить свои номера телефонов из-за угроз.

Джиджи и Белла Хадид с матерью Фото: Instagram @yolanda.hadid

Источники сообщили, что семья получила ужасающие угрозы по электронной почте, в социальных сетях и на телефоны после того, как их номера, как сообщается, были опубликованы в Интернете.

Также утверждалось, что застройщик Мохамед рассматривает возможность обращения в ФБР из-за волны угроз смертью.

У Мохамеда также есть дети Мариэль, 43 года, и Алана, 38 лет, от его бывшей Мэри Батлер.

С тех пор как террористическая организация ХАМАС, которая в свое время была демократически избрана палестинским народом, чтобы возглавить Сектор Газа, напала на Израиль 7 октября, число погибших с обеих сторон возросло до 4000 человек.

Джиджи и Белла Хадид с отцом Фото: Getty Images

С тех пор Израиль нанес ответные удары по Сектору Газа и отключил электричество и водоснабжение. Воду через какое-то время вернули.

Израиль настаивает, чтобы мирное население покинуло Сектор Газа. Но в то же время палестинцев уже отказался принимать Египет.

Между тем, в октябре 2022 года младший брат Джиджи и Беллы Анвар рассказал о своей поддержке палестинского дела, украсив обложку GQ Middle East.

Анвар и его друг также выступили сопродюсерами фильма, который журнал GQ Middle East назвал "открывающим глаза новым документальным фильмом, который пробивается сквозь шум и подчеркивает боль и силу палестинского сопротивления".

Напомним, ранее Фокус писал о том, какое влияние война с ХАМАСом окажет на мир. В частности, куда отправятся беженцы, которые уходят из Сектора Газа.