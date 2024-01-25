Джиджи Хадид показала редкие кадры дочери Хай (фото)

Девочка родилась осенью 2020 года. Сейчас она единственная наследница супермодели.

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28-летняя американская модель Джиджи Хадид показала редкие фото трехлетней дочери Хай. Семейные кадры звезда подиумов палестинского происхождения опубликовала в Instagram с более 78 млн подписчиков.

"Довольно недавнее", — написала мама одного ребенка.

На фото из архива Джиджи появилась ее единственная наследница, которая родилась в сентябре 2020 года от певца Зейна Малика. Модель с дочкой смотрели в окно. Также они сидели на берегу океана. А на одном из кадров Хай лежала на снегу в ярко-розовом костюмчике. Хадид так и не показывает лицо единственного ребенка, оберегая ее приватность.

"Оооо, Хай уже большая", "Я уважаю то, как ты защищаешь свою дочь от СМИ и не показываешь ее лицо, такая хорошая мать", "Когда Хай так выросла?" — комментируют новую публикацию Джиджи ее подписчики.

Джиджи Хадид

Модель и певец Зейн Малик разошлись осенью 2021 года на фоне скандала с вероятным применением домашнего насилия с его стороны к маме Джиджи Иоланде.

После этого долгое время звезде подиумов приписывали роман с Леонардо Ди Каприо, а сейчас она встречается с другим голливудским актером — Брэдли Купером.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Instagram gigihadid

Напомним, Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании в аэропорту.

Также Фокус писал о появлении на публике Джиджи Хадид и ее мамы Иоланды.