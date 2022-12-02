Лекарство от болезни Альцгеймера: оно действует, но существует серьезный риск
Эксперты получили новые данные об испытаниях препарата леканемаб, которые доказывают его эффективность, но с некоторыми оговорками.
Ученые обнародовали наиболее полные данные о результатах испытания препарата леканемаб, который предназначен для лечения болезни Альцгеймера, которая является самой распространенной формой деменции. От этой болезни страдают десятки миллионов человек во всем мире и возможно этот препарат станет для них настоящим спасением. Данные показывают, что новое лекарство может замедлить снижение когнитивных функций у болеющих людей, но улучшения состояния здоровья были очень небольшими, и к тому же лечение может иметь серьезные побочные эффекты, пишет ScienceAlert.
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Результаты испытаний препарата от болезни Альцгемера
Предварительные данные об испытаниях леканемаба были представлены еще в сентябре этого года, но несколько дней назад были опубликованы окончательные наиболее полные результаты. Клинические испытания подтвердили, что препарат замедляет снижение когнитивных функций у пациентов с ранними стадиями болезни на 27%. Но уточняющие результаты показали, что во время лечения возникают побочные эффекты, в частности отек мозга и кровоизлияние в мозг. У 17% пациентов с болезнью Альцгеймера, которые принимали препарат леканемаб наблюдались кровоизлияния в мозг, а у 12% наблюдался отек мозга.
"Это первое лекарство, которое может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. Хотя пока его преимущества кажутся незначительными, я думаю со временем эффект будет намного лучше", — говорит Барт Де Струпер из Британского научно-исследовательского института деменции.
Гибель клеток мозга
Леканемаб позволяет удалить скопления белка бета-амилоид, которые называются бляшками, вызывающие гибель клеток головного мозга, в результате чего болезнь прогрессирует, что может привести к смерти. Пока что ученые точно не знают, являются ли эти скопления белка прямой причиной появления болезни Альцгеймера, но они точно влияют на необратимые изменения в мозге. Сами испытания препарата леканемаб, который создали компании Biogen из США и Eisai из Японии, длились полтора года и в них приняли участие 1800 человек.
"Пока не ясно, будет ли небольшое замедление снижения когнитивных функций иметь большой эффект для людей, страдающих от болезни Альцгемера. Нужны новые испытания, чтобы убедится в том, что эффективность препарата превышает риски его использования", — говорит Тара Спайрес-Джонс из Британского научно-исследовательского института деменции.
Также эксперты указывают на то, что препарат может помочь лишь тем, у кого диагностировали раннюю стадию болезни Альцгеймера. А поскольку эту болезнь не всегда можно сразу обнаружить, это означает, что нужно изменить диагностику, чтобы помочь большему количеству людей, говорят ученые.
Это лекарство является настоящей панацеей?
"Нужно понять, как это лекарство действует в течение более длительного периода, нужны новые испытания. К тому же у леканемаба были обнаружены побочные эффекты и нужно понять, насколько более сильными являются его преимущества по сравнению с недостатками. Это будет учитываться перед тем, как будут приняты решения о том разрешать ли использовать это лекарство или нет", — говорит Ричард Окли из британской некоммерческой организации Общество Альцгеймера.
Во всем мире сейчас от деменции страдают примерно 55 млн человек и две трети из них страдают именно от болезни Альцгеймера, которая является тяжелым и смертельным заболеванием головного мозга. В среднем после того, как был поставлен диагноз люди могут прожить до 7 лет.
Наиболее распространенными признаками наличия этой болезни являются проблемы с памятью и дезориентация в знакомом пространстве. В конечном итоге людям становится трудно мыслить, принимать решения, а затем и просто справляться с обыденными делами. Также поражение мозга приводит к тому, что болеющие не могут самостоятельно есть и передвигаться.
Но пока не ясно будет ли одобрен этот препарат для применения в качестве лечения болезни Альцгеймера в ближайшее время.
Фокус уже писал о недавнем исследовании, в рамках которого ученые предложили свою гипотезу, почему появляется болезнь Альцгеймера.
Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, как снизить риск появления болезни Альцгеймера. Исследователи считают, что следование нескольким важным правилам может привестии к положительному результату.