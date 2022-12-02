Лекарство от болезни Альцгеймера: оно действует, но существует серьезный риск

Эксперты получили новые данные об испытаниях препарата леканемаб, которые доказывают его эффективность, но с некоторыми оговорками.

Related video

Ученые обнародовали наиболее полные данные о результатах испытания препарата леканемаб, который предназначен для лечения болезни Альцгеймера, которая является самой распространенной формой деменции. От этой болезни страдают десятки миллионов человек во всем мире и возможно этот препарат станет для них настоящим спасением. Данные показывают, что новое лекарство может замедлить снижение когнитивных функций у болеющих людей, но улучшения состояния здоровья были очень небольшими, и к тому же лечение может иметь серьезные побочные эффекты, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты испытаний препарата от болезни Альцгемера

Предварительные данные об испытаниях леканемаба были представлены еще в сентябре этого года, но несколько дней назад были опубликованы окончательные наиболее полные результаты. Клинические испытания подтвердили, что препарат замедляет снижение когнитивных функций у пациентов с ранними стадиями болезни на 27%. Но уточняющие результаты показали, что во время лечения возникают побочные эффекты, в частности отек мозга и кровоизлияние в мозг. У 17% пациентов с болезнью Альцгеймера, которые принимали препарат леканемаб наблюдались кровоизлияния в мозг, а у 12% наблюдался отек мозга.

"Это первое лекарство, которое может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. Хотя пока его преимущества кажутся незначительными, я думаю со временем эффект будет намного лучше", — говорит Барт Де Струпер из Британского научно-исследовательского института деменции.

[ + – ] Ученые обнародовали наиболее полные данные о результатах испытания препарата леканемаб, который предназначен для лечения болезни Альцгеймера, которая является самой распространенной формой деменции. От этой болезни страдают многие десятки миллионов человек во всем мире и возможно этот препарат станет для них настоящим спасением Фото: Daily Express

Гибель клеток мозга

Леканемаб позволяет удалить скопления белка бета-амилоид, которые называются бляшками, вызывающие гибель клеток головного мозга, в результате чего болезнь прогрессирует, что может привести к смерти. Пока что ученые точно не знают, являются ли эти скопления белка прямой причиной появления болезни Альцгеймера, но они точно влияют на необратимые изменения в мозге. Сами испытания препарата леканемаб, который создали компании Biogen из США и Eisai из Японии, длились полтора года и в них приняли участие 1800 человек.

[ + – ] Леканемаб позволяет удалить скопления белка бета-амилоид, которые называются бляшками, вызывающие гибель клеток головного мозга, в результате чего болезнь прогрессирует, что может привести к смерти Фото: The Guardian

"Пока не ясно, будет ли небольшое замедление снижения когнитивных функций иметь большой эффект для людей, страдающих от болезни Альцгемера. Нужны новые испытания, чтобы убедится в том, что эффективность препарата превышает риски его использования", — говорит Тара Спайрес-Джонс из Британского научно-исследовательского института деменции.

Также эксперты указывают на то, что препарат может помочь лишь тем, у кого диагностировали раннюю стадию болезни Альцгеймера. А поскольку эту болезнь не всегда можно сразу обнаружить, это означает, что нужно изменить диагностику, чтобы помочь большему количеству людей, говорят ученые.

[ + – ] Эксперты указывают на то, что препарат может помочь лишь тем, у кого диагностировали раннюю стадию болезни Альцгеймера. А поскольку эту болезнь не всегда можно сразу обнаружить, это означает, что нужно изменить диагностику, чтобы помочь большему количеству людей, говорят ученые Фото: Daily Express

Это лекарство является настоящей панацеей?

"Нужно понять, как это лекарство действует в течение более длительного периода, нужны новые испытания. К тому же у леканемаба были обнаружены побочные эффекты и нужно понять, насколько более сильными являются его преимущества по сравнению с недостатками. Это будет учитываться перед тем, как будут приняты решения о том разрешать ли использовать это лекарство или нет", — говорит Ричард Окли из британской некоммерческой организации Общество Альцгеймера.

Во всем мире сейчас от деменции страдают примерно 55 млн человек и две трети из них страдают именно от болезни Альцгеймера, которая является тяжелым и смертельным заболеванием головного мозга. В среднем после того, как был поставлен диагноз люди могут прожить до 7 лет.

Наиболее распространенными признаками наличия этой болезни являются проблемы с памятью и дезориентация в знакомом пространстве. В конечном итоге людям становится трудно мыслить, принимать решения, а затем и просто справляться с обыденными делами. Также поражение мозга приводит к тому, что болеющие не могут самостоятельно есть и передвигаться.

Но пока не ясно будет ли одобрен этот препарат для применения в качестве лечения болезни Альцгеймера в ближайшее время.

Фокус уже писал о недавнем исследовании, в рамках которого ученые предложили свою гипотезу, почему появляется болезнь Альцгеймера.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, как снизить риск появления болезни Альцгеймера. Исследователи считают, что следование нескольким важным правилам может привестии к положительному результату.