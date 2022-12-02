Ліки від хвороби Альцгеймера: вони діють, але існує серйозний ризик

Експерти отримали нові дані про випробування препарату леканемаб, які доводять його ефективність, але з деякими застереженнями.

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Вчені оприлюднили найповніші дані про результати випробування препарату леканемаб, призначений для лікування хвороби Альцгеймера, яка є найпоширенішою формою деменції. Від цієї хвороби страждають десятки мільйонів людей у всьому світі і, можливо, цей препарат стане для них справжнім порятунком. Дані показують, що нові ліки можуть уповільнити зниження когнітивних функцій у людей, що хворіють, але поліпшення стану здоров'я були дуже невеликими, і до того ж лікування може мати серйозні побічні ефекти, пише ScienceAlert.

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Результати випробувань препарату від хвороби Альцгемера

Попередні дані про випробування леканемабу були представлені ще у вересні цього року, але кілька днів тому було опубліковано остаточні найповніші результати. Клінічні випробування підтвердили, що препарат уповільнює зниження когнітивних функцій у пацієнтів із ранніми стадіями хвороби на 27%. Але уточнювальні результати показали, що під час лікування виникають побічні ефекти, зокрема набряк мозку та крововилив у мозок. У 17% пацієнтів із хворобою Альцгеймера, які приймали препарат леканемаб, спостерігалися крововиливи в мозок, а у 12% спостерігався набряк мозку.

"Це перші ліки, які можуть допомогти у боротьбі з хворобою Альцгеймера. Хоча поки їх переваги здаються незначними, я думаю з часом ефект буде набагато кращим", — каже Барт Де Струпер з Британського науково-дослідного інституту деменції.

[ + – ] Вчені оприлюднили найповніші дані про результати випробування препарату леканемаб, призначений для лікування хвороби Альцгеймера, яка є найпоширенішою формою деменції. Від цієї хвороби страждають багато десятків мільйонів людей у всьому світі і можливо цей препарат стане для них справжнім порятунком. Фото: Ньютон

Загибель клітин мозку

Леканемаб дозволяє видалити скупчення бета-амілоїдного білка, які називаються бляшками, що викликають загибель клітин головного мозку, в результаті чого хвороба прогресує, і що може призвести до смерті. Поки що вчені точно не знають, чи ці скупчення білка є прямою причиною появи хвороби Альцгеймера, але вони точно впливають на незворотні зміни в мозку. Самі випробування препарату леканемаб, який створили компанії Biogen із США та Eisai з Японії, тривали півтора роки і у них взяли участь 1800 осіб.

[ + – ] Леканемаб дозволяє видалити скупчення білка бета-амілоїд, які називаються бляшками, що викликають загибель клітин головного мозку, внаслідок чого хвороба прогресує, і що може призвести до смерті. Фото: who

"Поки не ясно, чи невелике уповільнення зниження когнітивних функцій матиме великий ефект для людей, які страждають від хвороби Альцгемера. Потрібні нові випробування, щоб переконатися в тому, що ефективність препарату перевищує ризики його використання", — говорить Тара Спайрес-Джонс з Британського науково-дослідницького інституту деменції.

Також експерти вказують, що препарат може допомогти лише тим, у кого діагностували ранню стадію хвороби Альцгеймера. А оскільки цю хворобу не завжди можна одразу виявити, це означає, що потрібно змінити діагностику, щоб допомогти більшій кількості людей, кажуть вчені.

[ + – ] Експерти вказують на те, що препарат може допомогти лише тим, у кого діагностували ранню стадію Альцгеймерової хвороби. А оскільки цю хворобу не завжди можна відразу виявити, це означає, що потрібно змінити діагностику, щоб допомогти більшій кількості людей, кажуть вчені Фото: Ньютон

Ці ліки є справжньою панацеєю?

"Потрібно зрозуміти, як ці ліки діють протягом тривалішого періоду, потрібні нові випробування. До того ж у леканемабу виявили побічні ефекти і потрібно зрозуміти, наскільки сильнішими є його переваги порівняно з недоліками. Це буде враховуватися перед тим, як буде ухвалено рішення про те чи дозволяти використовувати ці ліки чи ні", — говорить Річард Оклі з британської некомерційної організації Товариство Альцгеймера.

У всьому світі зараз від деменції страждають приблизно 55 млн осіб і дві третини з них страждають саме від хвороби Альцгеймера, яка є тяжким та смертельним захворюванням головного мозку. У середньому після того, як було поставлено діагноз, люди можуть прожити до 7 років.

Найбільш поширеними ознаками наявності цієї хвороби є проблеми з пам'яттю та дезорієнтація у знайомому просторі. Зрештою людям стає важко мислити, приймати рішення, а потім просто справлятися зі звичайними справами. Також ураження мозку призводить до того, що хворі не можуть самостійно їсти та пересуватися.

Але поки не ясно чи буде схвалений цей препарат для застосування як лікування хвороби Альцгеймера найближчим часом.

Фокус вже писав про недавнє дослідження, у якому вчені запропонували свою гіпотезу, чому з'являється хвороба Альцгеймера.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, як знизити ризик появи хвороби Альцгеймера. Дослідники вважають, що дотримання кількох важливих правил може призвести до позитивного результату.