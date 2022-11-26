Хвороба Альцгеймера: вчені розповіли, як знизити ризик появи небезпечного захворювання мозку

Навіть якщо у вас є генетична схильність до появи хвороби Альцгеймера, це не означає, що вона обов'язково з'явиться.

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Хвороба Альцгеймера є важким захворюванням мозку і це найпоширеніша форма деменції. Людина, у якої діагностують хворобу, поступово втрачає пам'ять, у неї знижуються когнітивні функції, спостерігається заплутаність свідомості, знижується здатність нормально сприймати навколишню реальність, а також виникають проблеми з мовленням. Якщо раніше вважалося, що ця хвороба, про яку відомо вже майже 120 років, виникає переважно в людей після 60 років, то зараз на неї хворіють і молодші люди. Джон Мемо з Університету Кертін, Австралія, розповів про те, як зменшити ризик появи хвороби Альцгеймера і що потрібно для цього зробити, пише ScienceAlert.

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Небезпечна форма деменції

Черговий спалах інтересу до появи та розвитку хвороби Альцгеймера виник після нещодавньої заяви голлівудського актора Кріса Гемсворта про те, що він має схильність до цього захворювання мозку. Цей актор найбільш відомий за фільмами кіновсесвіту Marvel.

Гемсворт вирішив взяти перерву у своїй кар'єрі після того, як дізнався, що має дві копії гена APOE4, а це значно збільшує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Наприклад, якщо в людини існує одна копія гена APOE4, то в такому разі ризик появи небезпечного захворювання мозку зростає в 2-3 рази, але дві копії збільшують цей ризик в 10-15 разів.

[ + – ] Черговий спалах інтересу до появи та розвитку хвороби Альцгеймера виник після нещодавньої заяви голлівудського актора Кріса Гемсворта про те, що він має схильність до цього захворювання мозку. Цей актор найбільш відомий за фільмами кіноселену Marvel Фото: Getty Images

"Тут важливо розуміти, що навіть якщо існує генетична схильність до появи найпоширенішої форми деменції, то не обов'язково означає, що в людини точно з'явиться хвороба Альцгеймера", — говорить Мемо.

За словами вченого, зараз лише в Австралії від хвороби Альцгеймера страждає півмільйона людей, а вже через 15 років, згідно з прогнозами, щодня цю хворобу діагностуватимуть у кількох сотень людей. І це буде загальносвітова тенденція.

"Але не у всіх людей, які мають генетичну схильність до хвороби Альцгеймера, вона обов'язково розвивається. Дослідження показують, що існує цілий набір різних факторів, які призводять до того, що в одних ця хвороба з'являється, а в інших – ні", — каже Мемо.

Гени APOE та їх зв'язок із хворобою Альцгеймера

Гени APOE кодують в організмі людини однойменний білок, який бере участь у метаболізмі ліпідів, тобто жирів. Цей білок пов'язують із розвитком хвороби Альцгеймера та серцево-судинних захворювань. Різні типи генів APOE, зокрема і APOE4, кодують синтез різних версій білка АРОЕ з невеликими відмінностями у структурі. Білки АРОЕ стають невід'ємною частиною ліпопротеїнів крові. Це частки, які переносять жир, і його рівень може сказати у тому, наскільки високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Білки АРОЕ виконують ту ж саму функцію і в головному мозку, контролюючи рівень ліпідів. Але в контексті хвороби Альцгеймера дослідники вивчають його вплив на цілісність клітин мозку. Дані досліджень показують, що, наприклад, білок APOE4 пов'язаний із запаленням головного мозку та пошкодженням клітин.

[ + – ] Білки АРОЕ виконують ту ж саму функцію і в головному мозку, контролюючи рівень ліпідів. Але в контексті хвороби Альцгеймера дослідники вивчають його вплив на цілісність клітин мозку. Дані досліджень показують, що, наприклад, білок APOE4 пов'язаний із запаленням головного мозку та пошкодженням клітин Фото: SciTechDaily

Як запобігти появі хвороби Альцгеймера?

"Ушкоджені кровоносні судини в головному мозку людини стають причиною запалення і подальшої загибелі клітин мозку, а це, зі свого боку, стає причиною порушення когнітивних функцій та інших проблем. Ці пошкоджені кровоносні судини є ранньою ознакою типу пошкодження головного мозку, яке викликає хворобу Альцгеймера. Дослідження показують, що білок, який кодує ген APOE4, не здатний підтримувати кровоносні судини у нормальному стані”, – каже Мемо.

За словами вченого, навіть якщо немає особливої генетичної схильності до розвитку небезпечної форми деменції, то одним із факторів, що впливають на пошкодження кровоносних судин мозку, є їжа багата жирами.

"Можна з упевненістю сказати, що вживання продуктів, які покращують роботу серця і не шкодять йому, також буде корисним і для роботи мозку. Тому, чи має людина ген APOE4, чи ні, здорове харчування – це ключ до того, щоб звести ризик появи хвороби Альцгеймера до мінімуму", — каже вчений.

За словами Мемо, є ще один спосіб зменшити ризик розвитку цієї форми деменції. Потрібно просто давати мозку частіше відпочивати та максимально скоротити кількість стресових ситуацій. Постійний стрес може призвести до пошкодження клітин мозку.

"Якщо можете, то частіше проводьте інформаційне розвантаження мозку, дайте йому відпочити й уникайте непотрібного стресу, якщо можете", — радить Мемо.

"Ми не можемо змінити гени, які нам подарували нам батьки, але ми можемо змінити фактори, які можуть впливати на розвиток хвороби Альцгеймера", — вважає вчений.

За словами Мемо, неправильне харчування, кожна крапля випитого алкоголю, ожиріння та діабет, високий кров'яний тиск і малорухливий спосіб життя — все це згодом сприяє погіршенню здоров'я судин і збільшує ризик розвитку деменції, незалежно від того, чи є у людини ген APOE4 чи ні.

Учені досі не знають точних причин появи хвороби Альцгеймера й останніми роками виникає дедалі більше теорій, які намагаються назвати ці причини. Про одне з таких досліджень Фокус докладно писав.