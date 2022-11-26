Болезнь Альцгеймера: ученые рассказали, как снизить риск появления опасного заболевания мозга

Даже если у вас есть генетическая предрасположенность к появлению болезни Альцгеймера, то это не означает, что она обязательно появится.

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Болезнь Альцгеймера является тяжелым заболеванием мозга и это самая распространенная форма деменции. Человек у которого диагностируют болезнь постепенно теряет память, у него снижаются когнитивные функции, наблюдается запутанность сознания, снижается способность нормально воспринимать окружающую реальность, а также возникают проблемы с речью. Если раньше считалось, что эта болезнь, о которой известно уже почти 120 лет, возникает в основном у людей после 60 лет, то сейчас ею болеют и более молодые люди. Джон Мэмо из Университета Кертин, Австралия, рассказал о том, как снизить риск появления болезни Альцгеймера и что нужно для этого сделать, пишет ScienceAlert.

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Опасная форма деменции

Очередной всплеск интереса к появлению и развитию болезни Альцгеймера возник после недавнего заявления голливудского актера Криса Хемсворта о том, что у него существует предрасположенность к этому заболеванию мозга. Этот актер наиболее известен по фильмам киновселенной Marvel.

Хемсворт решил взять перерыв в своей карьере после того, как узнал, что он имеет две копии гена APOE4, а это значительно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Например, если у человека существует одна копия гена APOE4, т ов такой случае риск появления опасного заболевания мозга возрастает в 2-3 раза, но две копии увеличивают этот риск в 10-15 раз.

[ + – ] Очередной всплеск интереса к появлению и развитию болезни Альцгеймера возник после недавнего заявления голливудского актера Криса Хемсворта о том, что у него существует предрасположенность к этому заболеванию мозга. Этот актер наиболее известен по фильмам киновселенной Marvel Фото: Getty Images

"Здесь важно понимать, что даже если существует генетическая предрасположенность к появлению самой распространенной формы деменции, то не обязательно означает, что у человека точно появится болезнь Альцгеймера", — говорит Мэмо.

По словам ученого, сейчас только в Австралии от болезни Альцгеймера страдает полмиллиона человек, а уже через 15 лет, согласно прогнозам, ежедневно эту болезнь будут диагностировать у нескольких сотен людей. И это будет общемировой тенденцией.

"Но не у всех людей, у которых есть генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, она обязательно развивается. Исследования показывают, что существует целый набор разных факторов, которые приводят к тому, что у одних эта болезнь появляется, а других – нет", — говорит Мэмо.

Гены APOE и их связь с болезнью Альцгеймера

Гены APOE кодируют в организме человека одноименный белок, который участвует в метаболизме липидов, то есть жиров. Этот белок связывают с развитием болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Разные типы генов APOE, в том числе и APOE4, кодируют синтез разных версий белка АРОЕ с небольшими различиями в структуре. Белки АРОЕ становятся неотъемлемой частью липопротеинов крови. Это частицы, которые переносят жир, и их уровень может сказать о том, насколько высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Белки АРОЕ выполняют ту же функцию и в головном мозге, контролируя уровень липидов. Но в контексте болезни Альцгеймера исследователи изучают его влияние на целостность клеток головного мозга. Данные исследований показывают, что, например, белок APOE4 связан с воспалением головного мозга и повреждением клеток.

[ + – ] Белки АРОЕ выполняют ту же функцию и в головном мозге, контролируя уровень липидов. Но в контексте болезни Альцгеймера исследователи изучают его влияние на целостность клеток головного мозга. Данные исследований показывают, что, например, белок APOE4 связан с воспалением головного мозга и повреждением клеток Фото: SciTechDaily

Как предотвратить появление болезни Альцгеймера?

"Поврежденные кровеносные сосуды в головном мозге человека становятся причиной воспаления и последующей гибели клеток мозга, а это в свою очередь становится причиной нарушения когнитивных функций и других проблем. Эти поврежденные кровеносные сосуды являются самым ранним признаком типа повреждения головного мозга, которое вызывает болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что белок, который кодирует ген APOE4, не способен поддерживать кровеносные сосуды в нормальном состоянии", — говорит Мэмо.

По словам ученого, даже если нет особой генетической предрасположенности к развитию опасной формы деменции, то одним из факторов влияющих на повреждение кровеносных сосудов мозга является пища богатая жирами.

"Можно с уверенностью сказать, что употребление продуктов, которые улучшают работу сердца и не вредят ему, также будет полезным и для работы мозга. Поэтому, есть ли у человека ген APOE4, или его нет, здоровое питание – это ключ к тому, чтобы свести риск появления болезни Альцгеймера к минимуму", — говорит ученый.

По словам Мэмом, есть еще один способ снизить риск развития этой формы деменции. Нужно просто давать мозгу чаще отдыхать и максимально сократить количество стрессовых ситуаций. Постоянный стресс может также привести к повреждению клеток мозга.

"Если можете, то чаще проводите информационную разгрузку мозга, дайте ему отдохнуть и избегайте ненужного стресса, если можете", — советует Мэмо.

"Мы не можем изменить гены, которые нам подарили нам родители, но мы можем изменить факторы, которые могут влиять на развитие болезни Альцгеймера", — считает ученый.

По словам Мэмо, неправильное питание, каждая капля выпитого алкоголя, ожирение и диабет, высокое кровяное давление и малоподвижный образ жизни — все это со временем способствует ухудшению здоровья сосудов и увеличивает риск развития деменции, независимо от того, есть ли у человека ген APOE4 или нет.

Ученые до сих пор не знают точных причин появления болезни Альцгеймера и в последние годы возникает все больше теорий, которые пытаются назвать эти причины. Об одном из таких исследований Фокус уже подробно писал.