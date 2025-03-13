Их отходов в ценный ресурс: найден новый способ производства зеленого топлива (фото)

Ученые разработали технологию, которая решает сразу две важные проблемы — загрязнение природы и дефицит ресурсов.

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Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU) предложили инновационный метод преобразования осадка сточных вод в зеленый водород и белок для корма для животных с помощью солнечной энергии. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, в мире ежегодно образуется более 100 миллионов тонн осадка сточных вод, и эта цифра ежегодно увеличивается. Обычные методы утилизации, такие как сжигание или закапывание, требуют много времени, являются неэффективными с точки зрения энергии и загрязняют природу.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали трехэтапный процесс переработки, который объединяет механические, химические и биологические методы. Испытания показали, это решение эффективнее традиционных методов, такие как анаэробное сбраживание, посредством которого бактерии расщепляют органические отходы для производства биогаза и богатых питательными веществами остатков.

Принцип работы нового метода переработки Фото: Nature Water

Новый метод восстанавливает намного больше ресурсов, полностью удаляет тяжелые металлы, имеет меньший экологический след, а также более выгоден с экономической точки зрения. Он позволяет решать одновременно две проблемы – загрязнение и дефицит ресурсов.

"Наш метод преобразует отходы в ценные ресурсы, сокращая ущерб окружающей среде и создавая возобновляемую энергию и устойчивые продукты питания", — подчеркнул доцент Ли Хонг.

Процесс переработки начинается с механического разрушения осадка сточных вод. Химическая обработка отделяет вредные тяжелые металлы от органических материалов, включая белки и углеводы.

Затем электрохимический процесс на солнечной энергии использует специализированные электроды для преобразования органических материалов в ценные продукты, такие как уксусная кислота — ключевой ингредиент для пищевой и фармацевтической промышленности — и водород — чистый источник энергии.

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Далее в обработанный жидкий поток вводятся бактерии, активируемые светом. Эти бактерии преобразуют питательные вещества в одноклеточный белок, который можно использовать в качестве корма для животных.

"Мы надеемся, что предложенный нами метод покажет жизнеспособность устойчивого управления отходами и изменит восприятие осадка сточных вод — от отходов к ценному ресурсу, который поддерживает чистое производство энергии и устойчивое производство продуктов питания", — добавил доктор Чжао Ху.

Напомним, исследователи из Манчестерского университета (Великобритания) разработали датчик водорода, который может ускорить переход к чистой водородной энергетике.