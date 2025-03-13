З відходів на цінний ресурс: знайдено новий спосіб виробництва зеленого палива (фото)

Вчені розробили технологію, яка вирішує одразу дві важливі проблеми — забруднення природи і дефіцит ресурсів.

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Вчені з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі (NTU) запропонували інноваційний метод перетворення осаду стічних вод на зелений водень і білок для корму для тварин за допомогою сонячної енергії. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, у світі щорічно утворюється понад 100 мільйонів тонн осаду стічних вод, і ця цифра щороку збільшується. Звичайні методи утилізації, як-от спалювання або закопування, потребують багато часу, є неефективними з точки зору енергії та забруднюють природу.

Щоб вирішити цю проблему, вчені розробили трьохетапний процес переробки, який об'єднує механічні, хімічні та біологічні методи. Випробування показали, що це рішення ефективніше за традиційні методи, як-от анаеробне зброджування, за допомогою якого бактерії розщеплюють органічні відходи для виробництва біогазу та багатих поживними речовинами залишків.

Принцип роботи нового методу переробки Фото: Nature Water

Новий метод відновлює набагато більше ресурсів, повністю видаляє важкі метали, має менший екологічний слід, а також більш вигідний з економічної точки зору. Він дає змогу вирішувати одночасно дві проблеми — забруднення і дефіцит ресурсів.

"Наш метод перетворює відходи на цінні ресурси, скорочуючи шкоду навколишньому середовищу і створюючи поновлювану енергію та стійкі продукти харчування", — підкреслив доцент Лі Хонг.

Процес переробки починається з механічного руйнування осаду стічних вод. Хімічна обробка відокремлює шкідливі важкі метали від органічних матеріалів, включно з білками та вуглеводами.

Потім електрохімічний процес на сонячній енергії використовує спеціалізовані електроди для перетворення органічних матеріалів на цінні продукти, як-от оцтова кислота — ключовий інгредієнт для харчової та фармацевтичної промисловості — і водень — чисте джерело енергії.

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Далі в оброблений рідкий потік вводять бактерії, що активуються світлом. Ці бактерії перетворюють поживні речовини в одноклітинний білок, який можна використовувати як корм для тварин.

"Ми сподіваємося, що запропонований нами метод покаже життєздатність сталого управління відходами та змінить сприйняття осаду стічних вод — від відходів до цінного ресурсу, що підтримує чисте виробництво енергії та сталий розвиток продуктів харчування", — додав доктор Чжао Ху.

Нагадаємо, дослідники з Манчестерського університету (Велика Британія) розробили датчик водню, який може прискорити перехід до чистої водневої енергетики.