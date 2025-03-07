Прорив у галузі енергетики: створено датчик, здатний прискорити відмову від нафти і газу

Вчені вважають, що їхня нова розробка допоможе підвищити довіру до водневих технологій, зробивши їх доступнішими і безпечнішими для всіх.

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Дослідники з Манчестерського університету (Велика Британія) розробили датчик водню, який може прискорити перехід до чистої водневої енергетики. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, водень сьогодні вважається однією з альтернатив викопному паливу, такому як нафта, вугілля і природний газ. Однак цей прозорий, без запаху і легкозаймистий газ важко виявити за допомогою людських органів чуття, що ускладнює його безпечне використання.

Щоб вирішити цю проблему, вчені розробили органічний напівпровідниковий датчик, який може надійно виявляти навіть найдрібніші кількості водню за секунди. Він невеликий, доступний і енергоефективний, а його продуктивність вища, ніж у портативних комерційних детекторів водню.

Робота нового датчика заснована на процесі, відомому як "p-легування", коли молекули кисню збільшують концентрацію позитивних електричних зарядів в активному матеріалі. За наявності водню він вступає в реакцію з киснем, повертаючи цей ефект назад і викликаючи швидке падіння електричного струму. Ця зміна відбувається швидко й оборотно за кімнатної температури до 120°C.

Датчик пройшов випробування в різних реальних сценаріях, включно з виявленням витоків із труб, моніторингом дифузії водню в закритих приміщеннях після раптового викиду і навіть установкою на безпілотник для виявлення витоків у повітрі. У всіх випадках датчик виявився швидшим за портативні комерційні детектори.

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У виданні підкреслили, що цей датчик можна зробити надтонким і гнучким, а також інтегрувати в інтелектуальні пристрої. Це дасть змогу безперервно досліджувати водневі системи в режимі реального часу. Наразі команда зосереджена на вдосконаленні датчика, оцінюючи його стабільність у різних ситуаціях.

"Цей датчик може стати проривом у технології водневої безпеки. Завдяки поєднанню доступності, надійності та високої продуктивності він може змінити те, як ми поводимося з воднем у промисловості, будинках і на транспорті. Я сподіваюся, що наш органічний датчик допоможе підвищити довіру до нових водневих технологій, зробивши їх більш доступними та безпечними для всіх", — зазначив дослідник Томас Антопулос.

Нагадаємо, група вчених із Пхоханського університету науки і технології (POSTECH) у Південній Кореї розробила новаторську технологію, яка усуває ключові обмеження у виробництві чистого водню за допомогою мікрохвиль.