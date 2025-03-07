Прорыв в области энергетики: создан датчик, способный ускорить отказ от нефти и газа

Ученые полагают, что их новая разработка поможет повысить доверие к водородным технологиям, сделав их более доступными и безопасными для всех.

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Исследователи из Манчестерского университета (Великобритания) разработали датчик водорода, который может ускорить переход к чистой водородной энергетике. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, водород сегодня считается одной из альтернатив ископаемому топливу, такому как нефть, уголь и природный газ. Однако этот прозрачный, не имеющий запаха и легковоспламеняющийся газ трудно обнаружить с помощью человеческих органов чувств, что затрудняет его безопасное использование.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали органический полупроводниковый датчик, который может надежно обнаруживать даже мельчайшие количества водорода за секунды. Он небольшой, доступный и энергоэффективный, а его производительность выше, чем у портативных коммерческих детекторов водорода.

Работа нового датчика основана на процессе, известном как "p-легирование", когда молекулы кислорода увеличивают концентрацию положительных электрических зарядов в активном материале. При наличии водорода он вступает в реакцию с кислородом, обращая этот эффект вспять и вызывая быстрое падение электрического тока. Это изменение происходит быстро и обратимо при комнатной температуре до 120°C.

Датчик прошел испытания в различных реальных сценариях, включая обнаружение утечек из труб, мониторинг диффузии водорода в закрытых помещениях после внезапного выброса и даже установку на беспилотник для обнаружения утечек в воздухе. Во всех случаях датчик оказался быстрее портативных коммерческих детекторов.

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В издании подчеркнули, что этот датчик можно сделать сверхтонким и гибким, а также интегрировать в интеллектуальные устройства. Это позволит непрерывно исследовать водородные системы в режиме реального времени. В настоящее время команда сосредоточена на совершенствовании датчика, оценивая его стабильность в различных ситуациях.

"Этот датчик может стать прорывом в технологии водородной безопасности. Благодаря сочетанию доступности, надежности и высокой производительности он может изменить то, как мы обращаемся с водородом в промышленности, домах и на транспорте. Я надеюсь, что наш органический датчик поможет повысить доверие к новым водородным технологиям, сделав их более доступными и безопасными для всех", — отметил исследователь Томас Антопулос.

Напомним, группа ученых из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее разработала новаторскую технологию, которая устраняет ключевые ограничения в производстве чистого водорода с помощью микроволн.