Крис Хемсворт заявил о генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера

Актер узнал о своей предрасположенности во время съемок проекта о долголетии.

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38-летний голливудский актер Крис Хемсворт обнаружил свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера во время работы над сериалом "Безграничный" для National Geographic. Об этом он рассказал в новом интервью Vanity Fair.

Звезда "Тора" прошел ряд генетических тестов, чтобы увидеть, что его ждет его в будущем. То, что актер обнаружил, как он говорит в сериале, было "моим самым большим страхом".

"Большинству из нас нравится избегать разговоров о смерти. Тогда, если вдруг вам скажут, что некоторые важные индикаторы на самом деле указывают на это как на путь, который должен произойти, реальность этого осознается. Ваша собственная смертность", — объяснил Крис.

Поскольку в ДНК австралийца есть две копии гена APOE4, у него выше риск болезни Альцгеймера. Согласно исследованию 2021 года, проведенному Национальным институтом здравоохранения, каждый четвертый человек несет одну копию гена, но только от 2 до 3% населения имеют обе копии.

"Меня беспокоило то, что я просто не хотел манипулировать этим и чрезмерно драматизировать, превращая это в своего рода фиктивный захват эмпатии или чего-то еще, для развлечения", — говорит Хемсворт.

Кроме того, актер уже начал предпринимать шаги для управления риском, поддерживая физическое и психическое состояние здоровья и, возможно, предотвращения развития расстройства как можно дольше.

Напомним, Крис Хемсворт показал подросших сыновей-близнецов на премьере фильма "Тор: Любовь и гром".

Также Фокус писал, что ученые из Каролинского института, Швеция, опубликовали свое новое исследование причин появления болезни Альцгеймера.