Крис Хемсворт показал подросших сыновей-близнецов на премьере фильма "Тор: Любовь и гром"

Все трое детей актера появятся в новом фильме о приключениях Тора.

38-летний голливудский актер Крис Хемсворт пришел на премьеру фильма "Тор: Любовь и гром" в Сиднее (Австралия) в сопровождении жены, Эльзы Патаки, и 8-летних сыновей Тристана и Саши, которые тоже снялись в супергеройском боевике вместе со своей 10-летней сестрой Индией Роуз, сообщает Daily Mail.

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По словам знаменитости, его дети давно мечтали поучаствовать в съемках. Более того, на площадке также были дети режиссера Тайки Вайтити, актеров Кристиана Бэйла и Натали Портман.

"Это было похоже на развлечение для всей семьи… Это был особенный опыт, и мы все отлично провели время", – подчеркнул Хэмсворт.

На красной дорожке Патаки выглядела сногсшибательно в блестящем черном платье с модными вырезами по бокам. Саша и Тристан – копия своего отца в детстве. Они были в элегантных брючных костюмах и спортивной обуви. Что касается Хэмсворта, то он выбрал для премьеры черный костюм и такого же цвета футболку и туфли.

Старший брат Криса, Люк Хемсворт, также присутствовал на мероприятии с женой Самантой и тремя из их четырех детей.

В фильме "Тор: Любовь и гром" задействован звездный актерский состав, в том числе главная героиня Натали Портман, которая вновь сыграет роль Джейн Фостер, и Тесса Томпсон. К ним присоединились голливудские тяжеловесы Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Крис Пратт и Мелисса Маккарти

В четвертом фильме о Торе титулованный супергерой с молотом сражается со злодеем Горром, богом-мясником, которого играет Бэйл. Действие картины разворачивается после "Мстителей: Финал", в котором Тор ушел с поста Короля Асгарда и присоединился к Стражам Галактики. Он заручился поддержкой Валькирии (Томпсон), Джейн Фостер (Портман) и других друзей, чтобы помочь сразиться с Горром.

"Тор: Любовь и гром" появится в кинотеатрах Австралии и Великобритании 7 июля и 8 июля – в США.

Напомним, Натали Портман, которая присоединилась к сонму супергероев, ради роли длительное время посещала спортзал, чтобы накачать мускулы. необходимые для ее героини.