Кріс Гемсворт показав підрослих синів-близнюків на прем'єрі фільму "Тор: Любов і грім"

Усі троє дітей актора з'являться у новому фільмі про пригоди Тора.

38-річний голлівудський актор Кріс Гемсворт прийшов на прем'єру фільму "Тор: Любов і грім" у Сіднеї (Австралія) у супроводі дружини, Ельзи Патакі, та 8-річних синів Трістана та Саші, які теж знялися у супергеройському бойовику разом зі своєю 10-річною сестрою Індією Роуз, повідомляє Daily Mail.

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За словами знаменитості, його діти давно мріяли взяти участь у зйомках. До того ж, на майданчику також були діти режисерки Тайки Вайтіті, акторів Крістіана Бейла та Наталі Портман.

"Це було схоже на розвагу для всієї родини… Це був особливий досвід, і ми всі чудово провели час", — наголосив Гемсворт.

На червоній доріжці Патакі виглядала надзвичайно в блискучій чорній сукні з модними вирізами з боків. Саша та Трістан — копія свого батька в дитинстві. Вони були в елегантних брючних костюмах і спортивному взутті. Щодо Гемсворта, то він обрав для прем'єри чорний костюм і такого ж кольору футболку та туфлі.

Старший брат Кріса, Люк Гемсворт, також був присутній на заході з дружиною Самантою і трьома з чотирьох дітей.

У фільмі "Тор: Любов і грім" задіяно зірковий акторський склад, зокрема головну героїню Наталі Портман, яка знову зіграє роль Джейн Фостер, і Тесса Томпсон. До них приєдналися голлівудські важкоатлети Рассел Кроу, Крістіан Бейл, Метт Деймон, Кріс Пратт та Мелісса Маккарті.

У четвертому фільмі про Тора титулований супергерой з молотом бореться з лиходієм Горром, богом-м'ясником, якого грає Бейл. Дія картини розгортається після "Месників: Фінал", в якому Тор пішов із посади Короля Асгарда і приєднався до Стражів Галактики. Він заручився підтримкою Валькірії (Томпсон), Джейн Фостер (Портман) та інших друзів, щоб допомогти битися з Горром.

"Тор: Любов і грім" з'явиться у кінотеатрах Австралії та Великої Британії 7 липня і 8 липня — у США.

Нагадаємо, Наталі Портман, яка приєдналася до сонму супергероїв, заради ролі тривалий час відвідувала спортзал, щоб накачати м'язи, необхідні для її героїні.