Наталі Портман знялася для глянцю та розповіла, навіщо накачала значні м'язи

Оскароносна акторка незабаром постане перед глядачами в абсолютно несподіваному амплуа жінки з надздібностями.

41-річна американська акторка Наталі Портман прикрасила обкладинку нового номера журналу Variety у зв'язку з очікуваною прем'єрою фільму режисера Тайки Вайтіті "Тор: Любов і грім", де вона зіграла Джейн Фостер, кохану Тора, поставши в образі не тендітної вченої, а справжньої супергероїні.

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Вона позувала в "космічних" вбраннях від Christian Dior та Iris Van Herpen, поставши перед камерою сильною та впевненою в собі жінкою.

Вінтерв'ю виданню Наталі розповіла, як їй довелося тренуватися та качати м'язи для ролі нової Джейн:

"У "Чорному лебеді" мене попросили стати якнайменшою. Тут мене попросили стати якнайбільшою. Це дивовижний виклик", — говорить акторка.

У той час, як жінки-супергероїні нарешті почали з'являтися в кіно та на телебаченні — від Капітана Марвел до Міс Марвел, — усе ще досить рідко акторок, які грають їх, просять накачати м'язи, які є обов'язковими для їхніх колег-чоловіків. Але, починаючи з осені 2020 року, Портман працювала з тренером понад 10 місяців до та під час зйомок, щоб підігнати свою статуру, особливо плечі та руки, під потрібні для супергеройського бойовика форми.

За словами Портман, вона до останнього моменту не знала, що повернеться до кіновсесвіту MCU. Це було пов'язано з тим, що Вайтіті зняв "Тор: Раґнарок" 2017 без її персонажа.

"Я бачив, як вона грала вчену в "Торі" 1 і 2, і мені здалося безглуздим робити це знову. Цей персонаж здається просто любовним інтересом. Це жінка-землянка, яка бігає всюди, будучи смертною та не дуже значущою в усьому", — пояснював Вайтіті своє рішення.

На щастя, серія коміксів "Тор", запущена у 2014 році, надала ідеальне рішення: коли Джейн стає гідною носити молот Мйольнір, вона перетворюється на Могутнього Тора. Тепер уже не її треба рятувати, а вона сама рятує інших.

Наталі зізналася, що цією роллю вразила своїх дітей.

"Я відчуваю, що це етап моєї кар'єри, коли я дійсно намагаюся справити враження на своїх дітей. Мої 5-річна дочка та 10-річний син були такими захопленими цим процесом, що змогли відвідати знімальний майданчик і побачити мене в плащі. Це було дійсно круто. Знаєте, дуже рідко мої діти кажуть: "Будь ласка, йди на роботу!" Зазвичай усе навпаки", — сміється вона.

Окрім зйомок у супергеройському кіно, Портман і сама зайнялася виробництвом серіалу "Леді в озері". Вона та її партнер Софі Мас будуть виконавчими продюсерками адаптації однойменного роману Лори Ліппман 2019 року в межах контракту з Apple TV+. Після зйомок "Леді в озері" в серпні Наталі перейде на фільм Тодда Гейнса "Травень, грудень" із Джуліанною Мур.

Перший офіційний трейлер фільму "Тор: Любов і грім" вийшов наприкінці травня. Його прем'єра запланована на 8 липня.