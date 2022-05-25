Вийшов новий трейлер фільму "Тор: Кохання та грім"

У новому ролику глядачі побачать складні стосунки між Тором та його колишньою подружкою Джейн, яку зіграла Наталі Портман.

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Marvel Studios представили новий трейлер четвертої частини фільму "Тор: Кохання та грім". У новому двохвилинному ролику автори приділили велику увагу головним героям стрічки.

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Історія починається з того, що всіма улюблений персонаж Корг, якого озвучує Тайка Вайтіті — режисер третьої та четвертої частин фільму про космічного вікінга Тора (Кріс Гемсворт), розповідає історію про нову подорож героя.

"Після того, як Тор врятував планету в 500-й раз, він вирушає в нову подорож. Він приходить у форму, повернувши тілу божественний вигляд. І після всього він завойовує свій титул єдиного і неповторного Тора…" — говорить оповідач.

У цей момент він обриває свою розповідь, і на екрані з'являється колишня подруга скандинавського бога Джейн (Наталі Портман), яка стала богинею грому. Тепер екскоханим треба об'єднатися, щоб разом протистояти новому ворогові — Горру (Крістіан Бейл). Він переконаний, що всі боги — егоїстичні істоти, які приносять людям лише біль, тому настав час позбавити світ від них.

У цій непростій боротьбі зі злом Тору та Джейн допоможуть Вальрія (Тесса Томпсон), Корг та команда вартових галактики.

[ + – ] Скриншот із трейлера. Наталі Портман та Кріс Гемсворт у ролях Джейн та Тора Фото: Скриншот

Також за сюжетом фільму Тор зустрінеться з верховним богом Олімпу Зевсом, роль якого виконує Рассел Кроу. Поки неясно, як саме інший бог Грому вписується в сиквел, але оскільки Тор і Джейн у трейлері борються з охоронцями Зевса, можна припустити, що на початку історії вони будуть ворогами. Але потім, якщо врахувати, що Горр є небезпекою всім богам, найімовірніше вони співпрацюватимуть.

Прем'єра фільму відбудеться 6 липня 2022 року.

Фокус раніше писав, що вперше за майже 10 років глядачі знову побачать на екранах Наталі Портман. У новій частині "Тора" вона зіграє кохану скандинавського бога Джейн Фостер.

Також Фокус розповідав, що 40-річна Наталі Портман дуже схудла для нової ролі, присвятивши кілька десятків годин тренажерному залу. Нещодавно американську оскароносну акторку помітили на публіці без макіяжу та п повсякденному одязі.