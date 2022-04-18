Бог без молота: студія Marvel представила перший трейлер фільму "Тор: Кохання та грім"

Уперше за майже 10 років глядачі знову побачать на екранах кохану Тора у виконанні Наталі Портман.

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Перший трейлер довгоочікуваного продовження супергеройського бойовика про пригоди Тора під назвою "Тор: Кохання та грім" представила студія Marvel. Режисером фільму став Тайка Вайтиті, який у короткому ролику з'являється в ролі Корга.

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Півторахвилинний трейлер починається з того, що Тор (Кріс Гемсворт) біжить через Асгард дитиною, підлітком, потім дорослим, перш ніж його показують крізь вогонь. Потім він устромлює в землю зачаровану сокиру, звану Громовержцем, і його голос за кадром каже:

"Ці руки колись використовувалися для битви, а тепер вони лише скромні інструменти для миру. Мені потрібно з'ясувати, хто я насправді".

Потім можна побачити, як Тор медитує, коли починає грати класика Guns N Roses Sweet Child O Mine. Швидше за все, він відійшов від життя в битвах і порятунку всесвіту, зосередившись на будівництві нового Асгарду.

Одна з найцікавіших частин відбувається, коли Тора бачать на борту піратського корабля, де він, мабуть, цілує якусь жінку із синім волоссям. Персонаж Тесси Томпсон Валькірія також дуже коротко показана так, ніби їй набридло її нове життя на Землі.

[ + – ] Світова прем'єра фільму "Тор: Кохання та грім" запланована на 8 липня

І ось до Тора наближається Зоряний Лорд, також відомий як Пітер Квілл (Кріс Пратт) та інші Вартові Галактики: Небула (Карен Гіллан), Дракс Руйнівник (Дейв Батіста), Мантіс (Пом Клементьєв), Грут (Він Дізель) і Ракета (Бредлі Купер).

"Просто подивися в очі людям, яких ти любиш", — каже Зоряний Лорд.

У новому фільмі глядачі знову побачать Наталі Портман, яка востаннє з'являлася в картині 2013 року "Тор: Царство пітьми". Вона зіграє Джейн Фостер, кохану скандинавського бога.

40-річна оскароносна актриса вперше була помічена в повній броні Могутнього Тора, з'явившись в обладунках наприкінці трейлера. Культовий молот Тора на ім'я М'єльнір можна побачити, коли він летить їй у руки.

"Тор: Кохання та грім" виходить у прокат 8 липня.

Нагадаємо, Кріс Гемсворт може зіграти сина Максимуса в продовженні "Гладіатора".