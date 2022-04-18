UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Бог без молота: студия Marvel представила первый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

767
Тор
Фото: Скриншот

Впервые за почти 10 лет зрители снова увидят на экранах возлюбленную Тора в исполнении Натали Портман.

Первый трейлер долгожданного продолжения супергеройского боевика о приключениях Тора под названием "Тор: Любовь и гром" представила студия Marvel. Режиссером фильма стал Тайка Вайтити, который в коротком ролике мелькает в роли Корга.

Полутораминутный трейлер начинается с того, что Тор (Крис Хемсворт) бежит через Асгард ребенком, подростком, затем взрослым, прежде чем его показывают идущим сквозь огонь. Затем он вонзает в землю заколдованный топор, называемый Громовержцем, и его голос за кадром говорит:

"Эти руки когда-то использовались для битвы, а теперь они всего лишь скромные инструменты для мира. Мне нужно выяснить, кто я на самом деле".

Затем можно увидеть, как Тор медитирует, когда начинает играть классика Guns N 'Roses Sweet Child O' Mine. Скорее всего, он отошел от жизни в битвах и спасении вселенной, сосредоточившись на строительстве нового Асгарда.

Одна из наиболее интересных частей происходит, когда Тора видят на борту пиратского корабля, где он, видимо, целует какую-то женщину с синими волосами. Персонаж Тессы Томпсон Валькирия также очень кратко показана так, будто ей надоела ее новая жизнь на Земле.

Мировая премьера фильма "Тор: Любовь и гром" запланирована на 8 июля

И вот к Тору приближается Звездный Лорд, также известный как Питер Квилл (Крис Пратт) и остальные Стражи Галактики: Небула (Карен Гиллан), Дракс Разрушитель (Дэйв Батиста), Богомол (Пом Клементьефф), Грут (Вин Дизель) и Ракета (Брэдли Купер).

"Просто посмотри в глаза людям, которых ты любишь", – говорит Звездный Лорд.

В новом фильме зрители снова увидят Натали Портман, которая последний раз появлялась в картине 2013 года "Тор: Царство тьмы". Она сыграет Джейн Фостер, возлюбленную скандинавского бога.

40-летняя оскароносная актриса впервые была замечена в полной броне Могучего Тора, появившись в доспехах в самом конце трейлера. Культовый молот Тора по имени Мьельнир можно увидеть летящим ей в руки.

"Тор: Любовь и гром" выходит в прокат 8 июля.

Напомним, Крис Хемсворт может сыграть сына Максимуса в продолжении "Гладиатора".