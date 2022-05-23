Природна краса. Як виглядає Наталі Портман без макіяжу (фото)

Знаменитість сильно схудла для ролі у новому фільму.

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40-річна американська акторка Наталі Портман з'явилася на публіці без макіяжу та в буденному одязі. Про це пише Daily Mail.

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Портман вийшла на прогулянку вулицями Лос-Анджелеса разом зі своєю подругою. На оскароносній акторці був доволі комфортний образ — короткі вільні шорти та чорне худі з логотипом соціального центру допомоги дівчатам.

Волосся Наталі було розпущене, а на обличчі зовсім не було макіяжу.

[ + – ] Наталі Портман без макіяжу

Нещодавно 40-річна знаменитість знялася у картині "Тор: кохання та грім", для якої провела ретельну роботу над своїм тілом, провівши кілька десятків годин у тренажерному залі.

[ + – ] Наталі Портман у новому фільмі "Тор: кохання та грім"

Нагадаємо, Наталі Портман публічно підтримала Україну. Знаменитість зазначила, що її серце разом з народом України.

Також Фокус писав про трейлер фільму "Тор: кохання та грім". Уперше за майже 10 років Наталі Портман знову з'явиться на екранах в образі коханої Тора. 40-річна зірка вперше була помічена в повній броні Могутнього Тора, з'явившись в обладунках наприкінці трейлера. А сама картина виходить на широкі екрани 8 липня 2022.