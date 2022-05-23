Естественная красота. Как выглядит Натали Портман без макияжа (фото)

Знаменитость сильно похудела для роли в новом фильме.

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40-летняя американская актриса Натали Портман появилась на публике без макияжа и в повседневной одежде. Об этом пишет Daily Mail.

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Портман вышла на прогулку по улицам Лос-Анджелеса вместе со своей подругой. На оскароносной актрисе был довольно комфортный образ — короткие свободные шорты и черные худи с логотипом социального центра помощи девушкам.

Волосы Натали были распущены, а на лице совсем не было макияжа.

[ + – ] Натали Портман без макияжа

Недавно 40-летняя знаменитость снялась в картине "Тор: любовь и гром", для которой провела тщательную работу над своим телом, посвятив несколько десятков часов тренажерному залу.

[ + – ] Натали Портман в новом фильме "Тор: любовь и гром"

Напомним,Натали Портман публично поддержала Украину. Знаменитость отметила, что ее сердце вместе с народом Украины.

Также Фокус писал о трейлере фильма "Тор: любовь и гром". Впервые почти за 10 лет Натали Портман снова появится на экранах в образе возлюбленной Тора. 40-летняя звезда впервые была замечена в полной броне Могучего Тора, появившись в доспехах в конце трейлера.

А сама картина выходит на широкие экраны 8 июля 2022.