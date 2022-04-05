Натали Портман поддержала украинцев

Еще одна звезда мирового масштаба публично выразила поддержку народу Украины.

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Американская актриса Натали Портман выложила в своем Instagram на 7,5 млн подписчиков пост поддержки народа Украины.

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40-летняя знаменитость призвала свою аудиторию помочь украинцам, пострадавшим от войны, всеми возможными силами.

"Мое сердце с народом Украины и теми, кто помогает беженцам на местах. Ниже я привела несколько ресурсов, чтобы вы могли присоединиться ко мне для помощи нуждающимся", — отметила под постом Портман, сопроводив его рисунком с украинским флагом, подсолнухами и надписью "Украина" с сердечком.

[ + – ] Натали Портман поддержала народ Украины

Она призвала помогать следующим организациям:

• World Central Kitchen – готовит еду для украинских беженцев в Украине и Европе.

• CARE — фонд поддержки женщин и семей наборами экстренной гигиены, психологической помощью.

• Sunflower of Peace – медицинские услуги.

• International Rescue Committee — оказывает экстренную поддержку и помощь семьям переселенцев в Польше.

Ранее Фокус писал о сборе средств для украинских детей звездными супругами Бекхэм, которые сами первые пожертвовали миллион фунтов стерлингов.

Напомним, украинка по происхождению Мила Кунис вместе с мужем Эштоном Кутчером собрали для украинских беженцев более 20 миллионов долларов.