Наталі Портман підтримала українців

Ще одна зірка світового масштабу публічно висловила підтримку народу України.

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Американська акторка Наталі Портман виклала у своєму Instagram на 7,5 млн підписників допис підтримки народу України.

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40-річна знаменитість закликала свою аудиторію допомогти українцям, котрі постраждали від війни, усіма можливими силами.

"Моє серце з народом України і тими, хто допомагає біженцям на місцях. Нижче я навела кілька ресурсів, щоб ви могли приєднатися до мене для допомоги тим, хто її потребує", — зазначила під дописом Портман, супроводивши його малюнком з українським прапором, соняшниками та написом "Україна" із сердечком.

[ + – ] Наталі Портман підтримала народ України

Вона закликала допомагати таким організаціям:

• World Central Kitchen — готує їжу для українських біженців в Україні та Європі.

• CARE — фонд підтримки жінок і родин наборами екстреної гігієни, психологічною допомогою тощо.

• Sunflower of Peace — медичні послуги.

• International Rescue Committee — надає екстрену підтримку та медичну допомогу сім’ям переселенців у Польщі.

Раніше Фокус писав про збір коштів для українських дітей зірковим подружжям Бекхемів, які самі перші пожертвували мільйон фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, українка за походженням Міла Куніс разом із чоловіком Ештоном Кутчером зібрали для українських біженців понад 20 мільйонів доларів.