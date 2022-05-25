Вышел новый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

В новом ролике зрители увидят сложные отношения между Тором и его бывшей подружкой Джейн, которую сыграла Натали Портман.

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Marvel Studios представили новый трейлер четвертой части фильма "Тор: Любовь и гром". В новом двухминутном ролике авторы уделили большое внимание главным героям ленты.

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История начинается с того, что всеми любимый персонаж Корг, которого озвучивает Тайка Вайтити — режиссер третий и четвертой частей фильма про космического викинга Тора (Крис Хемсвурд), рассказывает историю о новом путешествии героя.

"После того, как Тор спас планету в 500-й раз, он отправляется в новое путешествие. Он приходит в форму, вернув телу божественный вид. И после всего этого он завоевывает свой титул единственного и неповторимого Тора…" — говорит рассказчик.

В это момент он обрывает свое повествования, и на экране появляется бывшая подружка скандинавского бога Джейн (Натали Портман), которая стала богиней грома. Теперь экс-возлюбленным нужно объединиться, чтобы вместе противостоять новому врагу — Горру (Кристиан Бэйл). Он убежден, что все боги — эгоистичные существа, которые приносят людям только боль, поэтому настало время избавить от них мир.

В этой непростой борьбе со злом Тору и Джейн помогут Вальрия (Тесса Томпсон), Корг и команда стражей галактики.

[ + – ] Скриншот из трейлера. Натали Портман и Крис Хемсвурд в ролях Джейн и Тора Фото: Скриншот

Также по сюжету фильма Тор встретится с верховным богом Олимпа Зевсом, роль которого исполняет Рассел Кроу. Пока неясно, как именно другой бог Грома вписывается в сиквел, но поскольку Тор и Джейн в трейлере сражаются с охранниками Зевса, можно предположить, что в начале истории они будут врагами. Но затем, если учесть, что Горр представляет опасность для всех богов, скорее всего они будут сотрудничать.

Премьера фильма состоится 6 июля 2022 года.

Фокус ранее писал, что впервые за почти 10 лет зрители снова увидят на экранах Натали Портман. В новой части "Тора" она сыграет возлюбленную скандинавского бога Джейн Фостер.

Также Фокус рассказывал, что 40-летняя Натали Портман сильно похудела для новой роли, посвятив несколько десятков часов тренажерному залу. Недавно американскую оскароносную актрису заметили на публике без макияжа и в повседневной одежде.