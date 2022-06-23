Натали Портман снялась для глянца и рассказала, зачем накачала внушительные мускулы

Оскароносная актриса скоро предстанет перед зрителями в совершенно неожиданном амплуа женщины со сверхспособностями.

41-летняя американская актриса Натали Портман украсила обложку нового номера журнала Variety в связи с ожидающейся премьерой фильма режиссера Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром", где она сыграла Джейн Фостер, возлюбленную Тора, представ в образе не хрупкого ученого, а настоящей супергероини.

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Она позировала в "космических" нарядах от Christian Dior и Iris Van Herpen, представ перед камерой сильной и уверенной в себе женщиной.

Винтервью изданию Натали рассказала, как ей пришлось тренироваться и качать мышцы для роли новой Джейн:

"В "Черном лебеде" меня попросили стать как можно меньше. Здесь меня попросили стать как можно больше. Это удивительный вызов",– говорит актриса.

В то время как женщины-супергерои, наконец, начали появляться в кино и на телевидении – от Капитана Марвел до Мисс Марвел – все еще довольно редко актрис, играющих их, просят накачать мускулы, которые являются обязательными для их коллег-мужчин. Но, начиная с осени 2020 года, Портман работала с тренером более 10 месяцев до и во время съемок, чтобы подогнать свое телосложение, особенно плечи и руки, под нужные для супергеройского боевика формы.

По словам Портман, она до последнего момента не знала, что вернется в киновселеннум MCU. Это было связано с тем, что Вайтити снял "Тор: Рагнарек" 2017 года без ее персонажа.

"Я видел, как она играла ученого в "Торе" 1 и 2, и мне показалось бессмысленным делать это снова. Этот персонаж кажется просто любовным интересом. Это женщина-землянка, которая бегает повсюду, будучи смертной и не очень значимой во всем", – пояснял Вайтити свое решение.

К счастью, серия комиксов "Тор", запущенная в 2014 году, предоставила идеальное решение: когда Джейн становится достойной носить молот Мьельнир, она превращается в Могучего Тора. Теперь уже не ее нужно спасать, а она сама спасает других.

Натали призналась, что этой ролью впечатлила своих детей.

"Я чувствую, что это этап моей карьеры, когда я действительно пытаюсь произвести впечатление на своих детей. Мои 5-летняя дочь и 10-летний сын были так увлечены этим процессом, что смогли посетить съемочную площадку и увидеть меня в плаще. Это выглядело действительно круто. Знаете, очень редко мои дети говорят: "Пожалуйста, иди на работу!" Обычно все наоборот", – смеется она.

Кроме съемок в супергеройском кино, Портман и сама занялась производством сериала "Леди в озере". Она и ее партнер Софи Мас будут исполнительными продюсерами адаптации одноименного романа Лоры Липпман 2019 года в рамках контракта с Apple TV+. После съемок "Леди в озере" в августе Натали переключится на фильм Тодда Хейнса "Май, декабрь" с Джулианной Мур.

Первый официальный трейлер фильма "Тор: Любовь и гром" вышел в конце мая. Его премьера запланирована на 8 июля.