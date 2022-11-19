Кріс Гемсворт заявив про генетичну схильність до хвороби Альцгеймера

Актор дізнався про свою схильність під час зйомок проєкту про довголіття.

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38-річний голлівудський актор Кріс Гмсворт виявив свою генетичну схильність до хвороби Альцгеймера під час роботи над серіалом "Безмежний" для National Geographic. Про це він розповів у новому інтерв'ю Vanity Fair.

Зірка "Тора" пройшла низку генетичних тестів, щоб побачити, що на нього чекає його в майбутньому. Те, що актор виявив, як він говорить у серіалі, було "моїм найбільшим страхом".

"Більшості з нас подобається уникати розмов про смерть. Тоді, якщо раптом вам скажуть, що деякі важливі індикатори насправді вказують на це як на шлях, який має статися, реальність цього усвідомлюється. Ваша власна смертність", — пояснив Кріс.

Оскільки в ДНК австралійця є дві копії гена APOE4, у нього вищий ризик хвороби Альцгеймера. Згідно з дослідженням 2021 року, проведеним Національним інститутом охорони здоров'я, кожна четверта людина несе одну копію гена, але лише від 2 до 3% населення мають обидві копії.

"Мене непокоїло те, що я просто не хотів маніпулювати цим і надмірно драматизувати, перетворюючи це на своєрідне фіктивне захоплення емпатії або чогось ще для розваги", — говорить Гемсворт.

Крім того, актор уже почав робити кроки для управління ризиком, підтримуючи фізичний та психічний стан здоров'я та, можливо, запобігання розвитку розладу якомога довше.

Нагадаємо, Кріс Гемсворт показав підрослих синів-близнюків на прем'єрі фільму "Тор: Любов і грім".

Також Фокус писав, що вчені з Каролінського інституту Швеція опублікували своє нове дослідження причин появи хвороби Альцгеймера.