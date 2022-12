Ученые назвали фактор №1, который влияет на появление болезни Альцгеймера: это может удивить

Новое исследование показывает, что важнейшим фактором риска может быть совсем не то, что вы думаете.

Группа американских ученых в своей статье для медицинского журнала The Journal of the American Medical Association назвала самый главный фактор, который влияет на развитие болезни Альцгеймера – самой распространенной формы деменции, пишет ScienceAlert.

Ученые провели тщательный анализ предыдущих исследований, а также добавили к нему новые данные и пришли к выводу, что факторы, влияющие на развитие болезни Альцгеймера изменились за последние годы.

Например, раньше ученые указывали на то, что главными фактора риска являются низкая физическая активность, депрессия и курение. Но новое исследование показывает, что первое место в этом списке занимает ожирение, за которым все же идет низкая физическая активность.

Сегодня болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, но несмотря на многочисленные исследования, никто не знает, как начинается эта болезнь и как можно остановить ее развитие.

Ученые считают, что на появление этой болезни могут влиять как генетическая предрасположенность, так и неправильное питание, высокое кровяное давление, депрессия, курение и даже заболевания ротовой полости.

По словам ученых, проблема лишнего веса становится все более актуальной не только в США, но и в других странах мира и этот фактор они называют самым главным, который может привести к развитию болезни Альцгеймера. Хотя на втором месте оказалась низкая физическая активность.

Ожирение, особенно в среднем возрасте, может быть тем важнейшим фактором, который приведет к развитию самой известной формы деменции, считают авторы нового исследования.

Это уже не первый случай, когда ожирение связывают с началом развития болезни Альцгеймера. Например, 2 года назад американские ученые выяснили, что избыточный вес может привести к повреждениям головного мозга и отмиранию клеток в нем. Эти изменения, по-видимому, также происходят в частях мозга, которые тесно связаны с воспоминаниями. А как известно, страдающие от болезни Альцгеймера не могут вспомнить важнейшие события и часто теряют ориентацию в окружающем пространстве из-за того, что не могут вспомнить как и что им нужно делать.

В то же время авторы нового исследования указывают на то, что лишний вес нельзя считать прямой причиной появления болезни Альцгеймера, но поддержание нормального веса тела может снизить риск ее развития.

Ученые подозревают, что ожирение может влиять на кровообращение в мозге, вызывая снижение содержания кислорода в некоторых его областях, также оно может привести к хроническому воспалению в головном мозге, что может привести к деградации белого вещества и ухудшению нейронных связей.

