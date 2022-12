Учені назвали фактор №1, який упливає на появу хвороби Альцгеймера: це може здивувати

Нове дослідження показує, що найважливішим чинником ризику може бути зовсім те, що ви думаєте.

Група американських вчених у своїй статті для медичного журналу The Journal of the American Medical Association назвала найголовніший фактор, який впливає на розвиток хвороби Альцгеймера – найпоширенішої форми деменції, пише ScienceAlert.

Вчені провели ретельний аналіз попередніх досліджень, а також додали до нього нові дані та дійшли висновку, що фактори, що впливають на розвиток хвороби Альцгеймера, змінилися за останні роки.

Наприклад, раніше вчені вказували на те, що головними факторами ризику є низька фізична активність, депресія та куріння. Але нове дослідження показує, що перше місце в цьому списку займає ожиріння, за яким все ж таки йде низька фізична активність.

Сьогодні хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції, але незважаючи на численні дослідження, ніхто не знає, як починається ця хвороба та як можна зупинити її розвиток.

Вчені вважають, що на появу цієї хвороби можуть впливати як генетична схильність, так і неправильне харчування, високий кров'яний тиск, депресія, куріння та навіть захворювання ротової порожнини.

Фото: Ньютон

За словами вчених, проблема зайвої ваги стає все більш актуальною не тільки в США, але і в інших країнах світу, і цей фактор вони називають найголовнішим, який може призвести до розвитку хвороби Альцгеймера. Хоча на другому місці виявилася низька фізична активність.

Ожиріння, особливо у середньому віці, може бути найважливішим чинником, який призведе до розвитку найвідомішої форми деменції, вважають автори нового дослідження.

Це вже не перший випадок, коли ожиріння пов'язують із початком розвитку хвороби Альцгеймера. Наприклад, 2 роки тому американські вчені з'ясували, що надмірна вага може призвести до пошкоджень головного мозку та відмирання клітин у ньому. Ці зміни, мабуть, також відбуваються у частинах мозку, які тісно пов'язані зі спогадами. А як відомо, які страждають від хвороби Альцгеймера не можуть згадати найважливіші події і часто втрачають орієнтацію в навколишньому просторі через те, що не можуть згадати, як і що їм потрібно робити.

У той же час автори нового дослідження вказують на те, що зайва вага не можна вважати прямою причиною появи хвороби Альцгеймера, але підтримання нормальної ваги тіла може знизити ризик її розвитку.

Вчені підозрюють, що ожиріння може впливати на кровообіг у мозку, викликаючи зниження вмісту кисню в деяких його областях, також може призвести до хронічного запалення в головному мозку, що може призвести до деградації білої речовини і погіршення нейронних зв'язків.

