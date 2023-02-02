Пробки на дорогах повреждают человеческий мозг: хватает всего двух часов в заторе

Новое исследование показало, что автомобильные выхлопы могут не только загрязнять окружающую среду, но и засорять ваш разум, пагубно влияя на работу мозга.

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Вдыхание загрязненного воздуха может повлиять на то, как устроен и функционирует ваш мозг. Ученые из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории обнаружили, что вдыхание автомобильных выхлопов может изменить связи областей в мозгу уже в течение двух часов после первичного попадания ядовитых веществ в наш организм, пишет Science Alert.

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Выводы основаны на случайном двойном слепом исследовании 25 здоровых взрослых, которые подвергались воздействию автомобильного загрязнения в лабораторных условиях на одном из этапов. На другом этапе участников подвергали воздействию чистого фильтрованного воздуха.

Сканирование мозга проводилось до и после каждого сценария. После того, как участники подверглись воздействию загрязнения воздуха, их мозг показал снижение связи между взаимосвязанными областями мозга, которые наиболее активны, когда мы занимаемся внутренними мыслями, такими как самоанализ и запоминание. Эти результаты ранее не наблюдались среди людей, и, хотя текущее исследование не проверяло влияние, которое это может иметь на работоспособность мозга, другие исследования в этом вопросе уже проводились.

Прошлые исследования связывали измененные связи мозга со снижением рабочей памяти и производительности труда.

"Тревожно видеть, как загрязнение от автомобилей прерывает работу сетей связи областей в мозге, — говорит нейропсихолог Джоди Гаврилюк из Университета Виктории. Хотя для полного понимания функциональных последствий этих изменений необходимы дополнительные исследования. Вполне возможно, что они могут ухудшить мышление или способность людей работать".

Хорошей новостью является то, что изменения, наблюдаемые в исследовании, были временными и показатели возвращались к норме, как только чистый воздух проходил через легкие. Тем не менее, результаты указывают на возможный вариант, при котором постоянное воздействие загрязненного воздуха может иметь пагубные долгосрочные последствия для мозга.

Поскольку до 99 процентов людей в мире дышат сильно загрязненным воздухом, последствия для здоровья населения могут быть серьезными. Так, в Китае недавние исследования связывают загрязнение воздуха с плохими результатами тестов по языку и математике, что в среднем сводит на нет примерно год обучения.

"В течение многих десятилетий ученые считали, что мозг можно защитить от вредного воздействия загрязненного воздуха, — объясняет врач-пульмонолог Крис Карлстен из Университета Британской Колумбии. Это исследование, первое в своем роде, предоставляет свежие доказательства, подтверждающие связь между загрязнением воздуха и когнитивными способностями".

В 2020 году маркеры, связанные с болезнью Альцгеймера, были обнаружены в мозгу молодых людей, детей и даже младенцев, живших в Мехико — городском центре с сильным загрязнением воздуха. Хотя недавние данные показывают, что качество воздуха в целом значительно улучшилось во время периодов карантинных мер в связи с пандемией COVID-19, когда движение транспортных средств было ограничено и, следовательно, количество выхлопных газов уменьшилось.

Другое исследование в том же городе также выявило возможный триггер этого повреждения: металлические наночастицы загрязненного воздуха в мозгу многих местных жителей. В 2022 году ученые подтвердили, что эти частицы при вдыхании иногда могут обходить защитный барьер мозга, который, как когда-то считалось, не пропускает токсичные материалы.

Текущее исследование основывалось только на выхлопных газах автомобилей, но могут быть и другие формы загрязнения воздуха, которые действуют еще быстрее и с худшими последствиями. Например, до того, как этилированный газ был запрещен в Соединенных Штатах, исследователи предполагали, что токсичные пары вдыхали 170 миллионов американцев или более, что привело к снижению совокупного показателя IQ на 824 миллиона баллов (почти по 3 балла на человека). Сегодня газ может не содержать свинец, но это не значит, что он безопасен для ваших легких или мозга.

"В следующий раз, когда люди застрянут в пробке с опущенными окнами, возможно, они захотят дважды подумать над тем, чтобы поднять их обратно, — предупреждает Карлстен. Важно убедиться, что воздушный фильтр вашего автомобиля находится в хорошем рабочем состоянии, и, если вы идете пешком или едете на велосипеде по оживленной улице, подумайте о том, чтобы выбрать менее загруженный автотранспортом маршрут".

Однако для большей части мира вездесущий загрязненный воздух неизбежен. Ученые заявили, что нужно знать, как это повлияет на наш мозг в долгосрочной перспективе.

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