Ховали в шприцах та пробірках: контрабандисти намагалися вивезти 5 тисяч мурах

Четверо контрабандистів у Кенії намагалися вивезти в шприцах та пробірках близько 5000 мурах-маток для подальшого продажу комах на ринках екзотичних тварин у Європі та Азії. Тепер чоловіки постануть перед судом.

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Про це пише Reuters. Зазначається, що служба охорони дикої природи Кенії (KWS) назвала цю справу знаковою у боротьбі з незаконною торгівлею дикими тваринами.

Фото: Reuters

За інформацією видання, влада перехопила велику партію живих мурах-маток, серед яких були представники виду Messor Cephalotes (гігантський африканський мураха-жнець). Комах виявили захованими у спеціально модифікованих пробірках та шприцах. Вони були розроблені таким чином, щоб мурахи могли виживати до двох місяців. У відомстві назвали це добре спланованим злочином.

Видання повідомляє, що правоохоронці вилучили близько 5000 мурах-маток, запакованих у 2244 контейнери. Ринкова вартість цієї партії оцінюється приблизно в 1 мільйон кенійських шилінгів (близько 7800 доларів США).

Зазначається, що всі визнали свою вину у незаконному зберіганні та торгівлі живими дикими тваринами. Судовий розгляд наразі продовжується.

Журналісти розповідають, що ці мурахи поширені в Кенії й мають значний попит серед іноземних колекціонерів. Утримують їх у формікаріях – спеціальних прозорих контейнерах для спостереження за життям складних мурашиних колоній. Ціна живої королеви цього виду сягала 99,99 фунта стерлінгів (близько 132,44 долара США).

"Messor Cephalotes – це справжня знахідка для багатьох. Королеви досягають довжини 20–24 мм і мають привабливе червоно-коричнево-чорне забарвлення", — розповідає видання.

Нагадаємо, раніше американські дослідники виявили, що королеви мурах змушені поїдати деяких зі своїх дітей. Вони роблять це, щоб врятувати себе та інших.

Згодом вчені зазначили, що мурахи здатні допомогти людям вирішити одну з найнагальніших проблем сучасного світу — затори. Річ в тім, що ці комахи широко відомі високоорганізованою соціальною поведінкою і давно надихають вчених на нові дослідження.