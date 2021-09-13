Ученые выяснили, что микробиом кишечника может менять эффект некоторых лекарств

Все дело в том, что эти бактерии способны накапливать большое количество лекарственных препаратов.

При употреблении лекарств, могут возникать непредвиденные последствия. В наиболее распространенных ситуациях они известны как побочные эффекты, пишет Science Alert.

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Но побочные эффекты не касаются множества странных моментов, которые могут произойти, когда различные соединения попадают в наш организм. До того, как лекарства успевают покинуть организм, они, скорее всего, будут взаимодействовать не только с организмом в целом, но и с микробиомом кишечника.

В новом исследовании ученые обнаружили, что многочисленные виды бактерий, живущих в кишечнике человека, могут взаимодействовать с различными видами лекарств, включая антидепрессанты, обезболивающие, препараты для сердца, и накапливать вещества из препаратов.

"Мы должны начать относиться к микробиому, как к одному из наших органов", — рассказал один из авторов исследования, Пир Борк из Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL) в Германии.

Ученые уже знали, что бактерии в микрофлоре человека обладают способностью химически модифицировать лекарства, с которыми они вступают в контакт внутри организма — это явление называется биотрансформацией. Но новое исследование показывает, что биотрансформация — это не единственная способность бактерий.

Эксперименты в лаборатории с более чем 20 видами бактерий человеческого кишечника, подвергшихся воздействию 15 различных видов лекарств, показали, что в большинстве случаев бактерии неожиданно накапливали химические вещества, при этом не изменяя их.

"Удивительно, что большинство новых взаимодействий, которые мы наблюдали между бактериями и лекарствами, были связаны с тем, что лекарства накапливались в бактериях. До сих пор считалось, что биотрансформация является основным способом, с помощью которого бактерии влияют на доступность лекарств для остального организма", — отметил Киран Патил из Кембриджского университета.

Это различие может быть очень важным. По словам исследователей, биоаккумулированные препараты способны не только изменять поведение бактерий и метаболические процессы, но и влиять на распределение и баланс бактериальных популяций.

Иными словами, терапевтические препараты могут влиять не только на самого человека, но и оказывать неизвестное воздействие на микробиом кишечника и его общий состав. Однако, это индивидуально. Все будет зависеть от состава микробиоты кишечника.

Однако помимо вопроса о том, как лекарства могут влиять на бактерии, есть еще кое-что, что следует учитывать. Исследователи утверждают, что лекарства, которые люди принимают, могут стать менее эффективными из-за бактериального захвата их химических компонентов.

В конце концов, когда мы измеряем дозу, мы не совсем учитываем микробное окружение, которое в конечном итоге накапливает определенное количество лекарств.

Помимо потенциального снижения эффективности некоторых лекарств, возможно, что это же явление может вызвать или повлиять на побочные эффекты у пациентов, но чтобы понять, насколько серьезной является проблема, необходимо провести еще много исследований.