Обвал продовжується: компанії в Україні урізали зарплати ще на 50%

Деякі сфери ринку праці у вересні показували позитивну зарплатну динаміку, але загалом зарплати в Україні продовжують падіння.

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Дві третини професійних сфер в Україні у вересні або утримали зарплати на колишньому рівні або трохи підвищили оклади у відкритих вакансіях. Проте високооплачуваним фахівцям — представникам вищого менеджменту та консалтингу — у вересні компанії на відкриті позиції почали пропонувати на 40,6% та 50,6% відповідно менші оклади порівняно із серпнем. Про це повідомили експерти кадрового порталу grc.ua.

"Найзатребуваніші працівники галузі ритейл і менеджери з продажу отримують одні з найменших зарплат — усього 17 тис. грн. Найнижчі зарплати, як і раніше, пропонують студентам і фахівцям без досвіду роботи — переважно 10,7 тис. грн", — йдеться в повідомленні порталу grc.ua.

За даними порталу, найбільш оплачувані сфери у вересні зазнали падіння заробітних плат. Наприклад, у секторі інформаційних технологій відбулося незначне "просідання" окладів. Якщо у серпні медіанна зарплата ІТ-фахівців становила 92,8 тис. грн, то на початку осені вона знизилася на 0,75% і становить 92,1 тис. грн. У сфері вищого менеджменту у вересні відкривалися вакансії зі значно нижчими окладами, тому за місяць падіння середньої зарплати директорам відбулося на 40,6% — з 81,3 тис. грн у серпні до 48,3 тис. грн у вересні.

Також у вересні відбулося просідання зарплат у консалтингу — за місяць оклади з відкритих вакансій просіли на 50,6%. "Якщо у серпні у цій сфері у відкритих вакансіях середня зарплата була 58,3 тис. грн, то у вересні фахівцям у сфері консалтингу пропонують здебільшого лише 28,8 тисяч", — зазначили експерти grc.ua.

У вересні також було зменшено середні зарплати для:

фахівців сфери будівництва та нерухомості (з 27,3 тис. грн у серпні до 25,5 тис. грн у вересні)

бухгалтерів і фахівців з управлінського обліку (з 27,3 тис. грн у серпні до 21,8 тис. грн у вересні)

представників сфери маркетингу та реклами (з 26,5 тис. грн у серпні до 21,1 тис. грн у вересні).

Водночас у кількох секторах зарплатні пропозиції навіть підвищили. За даними кадрового порталу, йдеться про адміністративний персонал, а також співробітників автомобільного бізнесу.

"Позитивна динаміка від 30% до 35% у середніх зарплатах нових працівників відбулася також у сфері управління персоналом, для представників сфери "мистецтво, розваги та мас-медіа", працівників сфери "видобуток сировини", — зазначили експерти grc.ua.

Найменшу зарплату у вересні пропонували у відкритих вакансіях студентам і фахівцям без досвіду роботи, там середня зарплата становила 10,7 тис. грн.

Нагадаємо, середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості становить майже 10 тис. грн.

Як раніше повідомляв Фокус, зарплатою в 110 тис. грн столичні роботодавці готові забезпечити інженерів із програмного забезпечення комп'ютерів і фахівців із розробки комп'ютерних програм.