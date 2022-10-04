Обвал продолжается: компании в Украине урезали зарплаты еще на 50%

Некоторые сферы на рынке труда в сентябре показывали положительную зарплатную динамику, но в целом зарплаты в Украине продолжают падение.

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Две трети профессиональных сфер в Украине в сентябре либо удержали зарплаты на прежнем уровне, либо немного повысили оклады в открытых вакансиях. Однако высокооплачиваемым специалистам — представителям высшего менеджмента и консалтинга — в сентябре компании на открытые позиции стали предлагать на 40,6% и 50,6% соответственно меньшие оклады по сравнению с августом. Об этом сообщили эксперты кадрового портала grc.ua.

"Наиболее востребованные работники отрасли ритейл и менеджеры по продажам получают одни из самых маленьких зарплат – всего 17 тыс. грн. Самые низкие зарплаты по-прежнему предлагают студентам и специалистам без опыта работы – в среднем 10,7 тыс. грн", — говорится в сообщении портала grc.ua.

По данным портала, наиболее оплачиваемые сферы в сентябре подверглись падению заработных плат. Например, в секторе информационных технологий произошло незначительное "проседание" окладов. Если в августе медианная зарплата ИТ-специалистов составляла 92,8 тыс. грн, то в начале осени она снизилась на 0,75% и составляет 92,1 тыс. грн. В сфере высшего менеджмента в сентябре открывались вакансии с гораздо более низкими окладами, поэтому за месяц падение средней зарплаты директорам произошло на 40,6% – с 81,3 тыс. грн в августе до 48,3 тыс. грн в сентябре.

Также в сентябре произошло проседание зарплат в консалтинге – за месяц оклады по открытым вакансиям просели на 50,6%. "Если в августе в этой сфере в открытых вакансиях средняя зарплата была 58,3 тыс. грн, то в сентябре специалистам в сфере консалтинг предлагают в среднем только 28,8 тысяч", — отметили эксперты grc.ua.

В сентябре также были уменьшены средние зарплаты для:

специалистов сферы строительства и недвижимости (с 27,3 тыс. грн в августе до 25,5 тыс. грн в сентябре)

бухгалтеров и специалистов по управленческому учету (с 27,3 тыс. грн в августе до 21,8 тыс. грн в сентябре)

представителей сферы маркетинга и рекламы (с 26,5 тыс. грн в августе до 21,1 тыс. грн в сентябре).

В то же время, в нескольких секторах зарплатные предложения даже повысили. По данным кадрового портала, речь идет об административном персонале, а также сотрудниках автомобильного бизнеса.

"Позитивная динамика от 30% до 35% в средних зарплатах новых работников состоялась также в сфере управления персоналом, для представителей сферы "искусство, развлечения и масс-медиа", работников сферы добыча сырья", — отметили эксперты grc.ua.

Наименьшую зарплату в сентябре предлагали в открытых вакансиях студентам и специалистам без опыта работы, там средняя зарплата составила 10,7 тыс. грн.

Напомним, средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус, зарплатой в 110 тыс. грн столичные работодатели готовы обеспечить инженеров по программному обеспечению компьютеров и специалистов по разработке компьютерных программ.