Найти работу все еще трудно? Какие кандидаты нужны работодателям в Киеве
Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн.
Из-за нового вторжения России миллионы украинцев потеряв работу, остались без стабильного дохода. Теперь все они ищут работу и, например в Киеве на одно рабочее место претендует сразу 4 безработных. Об этом говорится в данных Киевского городского центра занятости.
Отмечается, что больше всего работодатели нуждаются в работниках таких специальностей, как:
- семейный врач;
- электрогазосварщик;
- рабочие по комплексной уборке и содержанию придомовой территории;
- учителя;
- швеи;
- слесари-сантехники;
- дворники;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- фармацевты;
- социальных рабочие;
- инструкторы по физкультуре;
- воспитатели заведений дошкольного образования;
- музыкальные руководители.
Какую зарплату предлагают в Киеве сейчас
Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн. Но существует дисбаланс между спросом и предложением, который продолжает увеличиваться. Это значит, что представителям отдельных профессий, наоборот, стало труднее трудоустроиться. Так, наибольшее количество кандидатов на свободное рабочее место зафиксировано в сферах:
- финансовой и страховой деятельности;
- размещения и питания;
- операций с недвижимым имуществом;
- информации и телекоммуникации;
- строительстве.
Также на рынке существует нехватка вакансий для:
- бухгалтеров;
- продавцов-консультантов;
- менеджеров различных специализаций;
- администраторов;
- водителей автотранспортных средств;
- кладовщиков;
- кассиров торгового зала;
- инженеров;
- экономистов;
- охранников;
- руководителей разного уровня.
Ранее Фокус писал, как обстоят дела с работой у украинцев дома и за рубежом. Так, по данным исследование Gradus Research, среди оставшихся дома 59% украинцев трудоустроены, а 47% из них активно работают. Почти не отличаются данные по вынужденным переселенцам (57%). У 16% наших соотечественников есть работа, но они выполняют только некоторую часть своих обязанностей.
Также недавно стало известно, что украинцам в 2023 году, скорее всего, не будут повышать размер минимальной зарплаты — она останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6,5 тысяч грн.