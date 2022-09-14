Найти работу все еще трудно? Какие кандидаты нужны работодателям в Киеве

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн.

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Из-за нового вторжения России миллионы украинцев потеряв работу, остались без стабильного дохода. Теперь все они ищут работу и, например в Киеве на одно рабочее место претендует сразу 4 безработных. Об этом говорится в данных Киевского городского центра занятости.

Отмечается, что больше всего работодатели нуждаются в работниках таких специальностей, как:

семейный врач;

электрогазосварщик;

рабочие по комплексной уборке и содержанию придомовой территории;

учителя;

швеи;

слесари-сантехники;

дворники;

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

фармацевты;

социальных рабочие;

инструкторы по физкультуре;

воспитатели заведений дошкольного образования;

музыкальные руководители.

Какую зарплату предлагают в Киеве сейчас

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн. Но существует дисбаланс между спросом и предложением, который продолжает увеличиваться. Это значит, что представителям отдельных профессий, наоборот, стало труднее трудоустроиться. Так, наибольшее количество кандидатов на свободное рабочее место зафиксировано в сферах:

финансовой и страховой деятельности;

размещения и питания;

операций с недвижимым имуществом;

информации и телекоммуникации;

строительстве.

Также на рынке существует нехватка вакансий для:

бухгалтеров;

продавцов-консультантов;

менеджеров различных специализаций;

администраторов;

водителей автотранспортных средств;

кладовщиков;

кассиров торгового зала;

инженеров;

экономистов;

охранников;

руководителей разного уровня.

Ранее Фокус писал, как обстоят дела с работой у украинцев дома и за рубежом. Так, по данным исследование Gradus Research, среди оставшихся дома 59% украинцев трудоустроены, а 47% из них активно работают. Почти не отличаются данные по вынужденным переселенцам (57%). У 16% наших соотечественников есть работа, но они выполняют только некоторую часть своих обязанностей.

Также недавно стало известно, что украинцам в 2023 году, скорее всего, не будут повышать размер минимальной зарплаты — она останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6,5 тысяч грн.