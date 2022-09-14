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Экономика

Найти работу все еще трудно? Какие кандидаты нужны работодателям в Киеве

Фото: USA Today

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн.

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Из-за нового вторжения России миллионы украинцев потеряв работу, остались без стабильного дохода. Теперь все они ищут работу и, например в Киеве на одно рабочее место претендует сразу 4 безработных. Об этом говорится в данных Киевского городского центра занятости.

Отмечается, что больше всего работодатели нуждаются в работниках таких специальностей, как:

  • семейный врач;
  • электрогазосварщик;
  • рабочие по комплексной уборке и содержанию придомовой территории;
  • учителя;
  • швеи;
  • слесари-сантехники;
  • дворники;
  • электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • фармацевты;
  • социальных рабочие;
  • инструкторы по физкультуре;
  • воспитатели заведений дошкольного образования;
  • музыкальные руководители.

Какую зарплату предлагают в Киеве сейчас

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. грн. Но существует дисбаланс между спросом и предложением, который продолжает увеличиваться. Это значит, что представителям отдельных профессий, наоборот, стало труднее трудоустроиться. Так, наибольшее количество кандидатов на свободное рабочее место зафиксировано в сферах:

  • финансовой и страховой деятельности;
  • размещения и питания;
  • операций с недвижимым имуществом;
  • информации и телекоммуникации;
  • строительстве.

Также на рынке существует нехватка вакансий для:

  • бухгалтеров;
  • продавцов-консультантов;
  • менеджеров различных специализаций;
  • администраторов;
  • водителей автотранспортных средств;
  • кладовщиков;
  • кассиров торгового зала;
  • инженеров;
  • экономистов;
  • охранников;
  • руководителей разного уровня.

Ранее Фокус писал, как обстоят дела с работой у украинцев дома и за рубежом. Так, по данным исследование Gradus Research, среди оставшихся дома 59% украинцев трудоустроены, а 47% из них активно работают. Почти не отличаются данные по вынужденным переселенцам (57%). У 16% наших соотечественников есть работа, но они выполняют только некоторую часть своих обязанностей.

Также недавно стало известно, что украинцам в 2023 году, скорее всего, не будут повышать размер минимальной зарплаты — она останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6,5 тысяч грн.