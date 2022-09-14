Знайти роботу ще важко? Які кандидати потрібні роботодавцям у Києві
Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає майже 10 тис. грн.
Через нове вторгнення Росії мільйони українців, втративши роботу, залишилися без стабільного доходу. Тепер усі вони шукають роботу, і, наприклад, у Києві на одне робоче місце претендують одразу 4 безробітних. Про це йдеться в даних Київського міського центру зайнятості.
Зазначається, що найбільше роботодавці потребують працівників таких спеціальностей, як:
- сімейний лікар;
- електрогазозварювальник;
- робітники з комплексного прибирання й утримання прибудинкової території;
- вчителі;
- швачки;
- слюсарі-сантехніки;
- двірники;
- електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання;
- фармацевти;
- соціальних робітників;
- інструктори з фізкультури;
- вихователі закладів дошкільної освіти;
- музичні керівники.
Яку зарплатню пропонують у Києві зараз
Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає майже 10 тис. грн. Але існує дисбаланс між попитом і пропозицією, що продовжує збільшуватися. Це означає, що представникам окремих професій, навпаки, важче було працевлаштуватися. Так, найбільша кількість кандидатів на вільне робоче місце зафіксована у сферах:
- фінансової та страхової діяльності;
- розміщення та харчування;
- операцій із нерухомим майном;
- інформації та телекомунікації;
- будівництві.
Також на ринку існує нестача вакансій для:
- бухгалтерів;
- продавців-консультантів;
- менеджерів різних спеціалізацій;
- адміністраторів;
- водіїв автотранспортних засобів;
- комірників;
- касирів торгової зали;
- інженерів;
- економістів;
- охоронців;
- керівників різного рівня.
Раніше Фокус писав, як справи з роботою в українців вдома та за кордоном. Так, за даними дослідження Gradus Research, серед 59% українців, які залишилися вдома, працевлаштовані, а 47% із них активно працюють. Майже не відрізняються дані щодо вимушених переселенців (57%). 16% наших співвітчизників мають роботу, але вони виконують лише деяку частину своїх обов'язків.
Також нещодавно стало відомо, що українцям у 2023 році, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисячі гривень.