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Економіка

Знайти роботу ще важко? Які кандидати потрібні роботодавцям у Києві

Фото: USA Today

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає майже 10 тис. грн.

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Через нове вторгнення Росії мільйони українців, втративши роботу, залишилися без стабільного доходу. Тепер усі вони шукають роботу, і, наприклад, у Києві на одне робоче місце претендують одразу 4 безробітних. Про це йдеться в даних Київського міського центру зайнятості.

Зазначається, що найбільше роботодавці потребують працівників таких спеціальностей, як:

  • сімейний лікар;
  • електрогазозварювальник;
  • робітники з комплексного прибирання й утримання прибудинкової території;
  • вчителі;
  • швачки;
  • слюсарі-сантехніки;
  • двірники;
  • електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання;
  • фармацевти;
  • соціальних робітників;
  • інструктори з фізкультури;
  • вихователі закладів дошкільної освіти;
  • музичні керівники.

Яку зарплатню пропонують у Києві зараз

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає майже 10 тис. грн. Але існує дисбаланс між попитом і пропозицією, що продовжує збільшуватися. Це означає, що представникам окремих професій, навпаки, важче було працевлаштуватися. Так, найбільша кількість кандидатів на вільне робоче місце зафіксована у сферах:

  • фінансової та страхової діяльності;
  • розміщення та харчування;
  • операцій із нерухомим майном;
  • інформації та телекомунікації;
  • будівництві.

Також на ринку існує нестача вакансій для:

  • бухгалтерів;
  • продавців-консультантів;
  • менеджерів різних спеціалізацій;
  • адміністраторів;
  • водіїв автотранспортних засобів;
  • комірників;
  • касирів торгової зали;
  • інженерів;
  • економістів;
  • охоронців;
  • керівників різного рівня.

Раніше Фокус писав, як справи з роботою в українців вдома та за кордоном. Так, за даними дослідження Gradus Research, серед 59% українців, які залишилися вдома, працевлаштовані, а 47% із них активно працюють. Майже не відрізняються дані щодо вимушених переселенців (57%). 16% наших співвітчизників мають роботу, але вони виконують лише деяку частину своїх обов'язків.

Також нещодавно стало відомо, що українцям у 2023 році, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисячі гривень.