Знайти роботу ще важко? Які кандидати потрібні роботодавцям у Києві

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає майже 10 тис. грн.

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Через нове вторгнення Росії мільйони українців, втративши роботу, залишилися без стабільного доходу. Тепер усі вони шукають роботу, і, наприклад, у Києві на одне робоче місце претендують одразу 4 безробітних. Про це йдеться в даних Київського міського центру зайнятості.

Зазначається, що найбільше роботодавці потребують працівників таких спеціальностей, як:

сімейний лікар;

електрогазозварювальник;

робітники з комплексного прибирання й утримання прибудинкової території;

вчителі;

швачки;

слюсарі-сантехніки;

двірники;

електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання;

фармацевти;

соціальних робітників;

інструктори з фізкультури;

вихователі закладів дошкільної освіти;

музичні керівники.

Яку зарплатню пропонують у Києві зараз

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає майже 10 тис. грн. Але існує дисбаланс між попитом і пропозицією, що продовжує збільшуватися. Це означає, що представникам окремих професій, навпаки, важче було працевлаштуватися. Так, найбільша кількість кандидатів на вільне робоче місце зафіксована у сферах:

фінансової та страхової діяльності;

розміщення та харчування;

операцій із нерухомим майном;

інформації та телекомунікації;

будівництві.

Також на ринку існує нестача вакансій для:

бухгалтерів;

продавців-консультантів;

менеджерів різних спеціалізацій;

адміністраторів;

водіїв автотранспортних засобів;

комірників;

касирів торгової зали;

інженерів;

економістів;

охоронців;

керівників різного рівня.

Раніше Фокус писав, як справи з роботою в українців вдома та за кордоном. Так, за даними дослідження Gradus Research, серед 59% українців, які залишилися вдома, працевлаштовані, а 47% із них активно працюють. Майже не відрізняються дані щодо вимушених переселенців (57%). 16% наших співвітчизників мають роботу, але вони виконують лише деяку частину своїх обов'язків.

Також нещодавно стало відомо, що українцям у 2023 році, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисячі гривень.