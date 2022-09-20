Зарплаты до 110 тысяч грн: на какую работу готовы нанимать киевлян сейчас

Средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. гривен. Но есть работники, которым предлагают зарплату намного выше среднего.

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После нового вторжения РФ миллионы украинцев стали безработными из-за эвакуации или остановки предприятия. Но сейчас рынок труда, адаптировавшись к военным условиям, начинает постепенно восстанавливаться. Например, в Киеве некоторым работникам готовы платить 110 тысяч гривен, пишет пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Отмечается, что средний размер зарплаты в вакансиях столичной службы занятости составляет почти 10 тыс. гривен. Но есть работники, которым предлагают зарплату намного выше среднего. Так, зарплатой в 110 тыс. грн столичные работодатели готовы обеспечить инженеров по программному обеспечению компьютеров и специалистов по разработке компьютерных программ. В девятку самых высокооплачиваемых специальностей в Киеве во время войны также входят:

инженер-программист и специалист по разработке и тестированию программного обеспечения — 62,5 тыс грн

инженер по компьютерным системам — 35 тыс грн

начальник службы — 32,5 тыс грн

начальник централизованной бухгалтерии — 31 тыс грн

начальник цеха — 30 тыс грн

макетник макетно-модельного проектирования и рихтовщик кузовов — по 25 тыс грн

мастера производственного участка — 23,5 тыс грн,

колорист — 23 тыс грн

авторемонтник — 21,5 тыс. грн. гривен.

Руководителям структурного подразделения учреждений здравоохранения, главным инженерам проекта, менеджерам в оптовой торговле, инженерам-проектировщикам в гражданском строительстве, врачам разных специальностей, оценщикам, монтажникам систем утепления зданий и зуборезчикам готовы платить не меньше 20 тыс. грн в месяц.

Ситуация с безработицей улучшается?

В августе 2022 года в Украине официально безработными считались 278 тыс.человек – это самый низкий показатель с начала нового полномасштабного вторжения России в нашу страну. Меньше всего безработны в Черновицкой области, а больше всего – в Днепропетровской.

Тем временем, по данным Пенсионного фонда, с 24 февраля этого года количество официально трудоустроенных украинцев уменьшилось на 1,3 млн человек: если в декабре 2021 года в Украине официально работало 9,8 млн. человек, то по состоянию на июнь 2022 года их количество уменьшилось до 8,5 млн. человек. Это значит, что количество официально трудоустроенных граждан, которые по своим зарплатам платят взносы в Пенсионный фонд, уменьшилось на 1,3 млн человек.

Напомним, уровень доходов из-за войны сократился не только у рядовых украинцев, но и у чиновников. Впрочем, многие из них продолжили даже в военное время получать десятки тысяч в виде надбавок и отпускных.