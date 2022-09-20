Зарплати до 110 тисяч грн: на яку роботу готові наймати киян зараз

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості сягає майже 10 тис. гривень. Але є працівники, яким пропонують зарплату набагато вищу за середню.

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Після нового вторгнення РФ мільйони українців стали безробітними через евакуацію чи зупинення підприємства. Але зараз ринок праці, адаптувавшись до воєнних умов, починає поступово відновлюватись. Наприклад, у Києві деяким працівникам готові платити 110 тисяч гривень, пише пресслужба Київського міського центру зайнятості.

Наголошується, що середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості становить майже 10 тис. гривень. Але є працівники, яким пропонують зарплату набагато вищу за середню. Так, зарплатою 110 тис. грн столичні роботодавці готові забезпечити інженерам із програмного забезпечення комп'ютерів та фахівцям із розробки комп'ютерних програм. До дев'ятки найвисокооплачуваніших спеціальностей у Києві під час війни також входять:

інженер-програміст та фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення — 62,5 тис. грн

інженер з комп'ютерних систем — 35 тис. грн

начальник служби — 32,5 тис. грн

начальник централізованої бухгалтерії — 31 тис. грн

начальник цеху — 30 тис. грн

макетник макетно-модельного проєктування та рихтувальник кузовів — по 25 тис. грн

майстри виробничої ділянки — 23,5 тис. грн,

колорист — 23 тис. грн

авторемонтник — 21,5 тис. грн

Керівникам структурного підрозділу закладів охорони здоров'я, головним інженерам проєкту, менеджерам в оптовій торгівлі, інженерам-проектувальникам у цивільному будівництві, лікарям різних спеціальностей, оцінювачам, монтажникам систем утеплення будівель та зуборізчикам готові платити не менш як 20 тис. грн на місяць.

Ситуація з безробіттям покращується?

У серпні 2022 року в Україні офіційно безробітними вважалися 278 тис. осіб — це найнижчий показник із початку нового повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни. Найменше безробітні у Чернівецькій області, а найбільше — у Дніпропетровській.

Тим часом, за даними Пенсійного фонду, з 24 лютого цього року кількість офіційно працевлаштованих українців зменшилася на 1,3 млн осіб: якщо у грудні 2021 року в Україні офіційно працювало 9,8 млн осіб, то станом на червень 2022 року їхня кількість зменшилось до 8,5 млн осіб. Це означає, що кількість офіційно працевлаштованих громадян, які за своїми зарплатами сплачують внески до Пенсійного фонду, зменшилась на 1,3 млн осіб.

Нагадаємо, рівень доходів через війну скоротився не лише у пересічних українців, а й у чиновників. Втім, багато хто з них продовжив навіть у воєнний час отримувати десятки тисяч у вигляді надбавок та відпускних.