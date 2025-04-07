Жінка втомилася шукати ідеальне місто і почала будувати своє власне (фото)

Після невдалих спроб знайти ідеальне місце для життя, американка Девон Зугель вирішила створити його сама. В окрузі Сонома, на північ від Сан-Франциско (США), вона почала будувати пішохідне місто під назвою Есмеральда.

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Про це пише Business Insider.

Після закінчення університету Девон Зугель переїхала в Сан-Франциско, щоб займатися розробкою і підтримкою програмного забезпечення. Однак пандемія, яка змусила мільйони людей переглянути свої життєві пріоритети, змінила і її шлях. Разом із чоловіком вона тимчасово перебралася в Чаутукуа — курортне містечко на озері в штаті Нью-Йорк, де провела дитинство в бабусі.

Влітку це невелике село перетворюється на культурну утопію: симфонії, лекції, вистави і атмосфера глибокої спільноти. Саме там чоловік Зугель одного вечора поставив просте запитання: "Чому немає більше таких місць?" Цей момент став поворотним у її житті.

Так почалася історія Есмеральди — пішохідного містечка нового типу, яке Зугель будує у винній долині Сонома, за півтори години їзди від Сан-Франциско. Американка вирішила створити простір, де можна не тільки жити, а й відчувати приналежність до спільноти.

Учасники Edge Esmeralda 2024 взяли участь у низці семінарів і заходів Фото: FBI

Мета — не побудувати місто з нуля, а вдихнути нове життя в наявну спільноту Кловердейла. Есмеральда буде зручною для піших прогулянок, безпечною для дітей і відкритою для людей різного віку та життєвих шляхів. Головна цінність — постійне спілкування та обмін ідеями між жителями.

Натхненням слугують історичні приклади "навмисних спільнот" у США — від утопій до комун 1960-х. Сьогодні в Америці налічується близько 3500 таких спільнот, і Есмеральда може стати однією з найпомітніших серед них.

Щоб протестувати ідею, Зугель запустила Edge Esmeralda — місячний захід, що зібрав у 2024 році понад 1300 осіб. Учасники жили, працювали і взаємодіяли, будували будинки, обговорювали майбутнє ШІ, брали участь у хакатонах і вечорами танцювали свінг на площі. У 2025 році Edge Esmeralda повториться.

Цюгель розповіла, що вона хоче, щоб Есмеральда стала місцем, де діти можуть безпечно гуляти на вулиці самостійно Фото: FBI

Ця ініціатива особливо відгукується міленіалам — поколінню, яке після невеликого економічного спаду 2008 року дедалі частіше відмовляється від традиційного шляху "робота — дім — пенсія" на користь гнучкості, усвідомленості та пошуку балансу. Пандемія лише прискорила це зрушення: віддалена робота дала свободу переміщення, але залишила гострий дефіцит спілкування.

"Багато хто згадує університет як найкращий час у житті — не через навчання, а через почуття приналежності", — каже Зугель. Вона хоче повернути це відчуття в повсякденне життя.

Звісно, не обійшлося без критики. Скептики сумніваються в доступності житла та реалістичності проєкту. Але Зугель не поспішає. Місто розвиватиметься поступово, за участю майбутніх жителів, а не заради інвесторських звітів.

Місцева влада вже побачила, що проєкт Есмеральди — не просто чергова утопічна ідея. На відміну від десятків попередніх розробників, команда Зугель зайшла далі за всіх у процесі узгодження та перевірок. "Ніхто раніше не доходив до етапу подання документів", — каже міський управитель Кловердейла Кевін Томпсон.

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