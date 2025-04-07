Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Жінка втомилася шукати ідеальне місто і почала будувати своє власне (фото)

Жінка будує своє власне місто, місто своїми руками, невелике містечко, нове місто, ідеальне місто, місце для життя,
Фото: колаж Фокус | Девон Зугель хоче побудувати пішохідне містечко нового типу

Після невдалих спроб знайти ідеальне місце для життя, американка Девон Зугель вирішила створити його сама. В окрузі Сонома, на північ від Сан-Франциско (США), вона почала будувати пішохідне місто під назвою Есмеральда.

Related video

Про це пише Business Insider.

Після закінчення університету Девон Зугель переїхала в Сан-Франциско, щоб займатися розробкою і підтримкою програмного забезпечення. Однак пандемія, яка змусила мільйони людей переглянути свої життєві пріоритети, змінила і її шлях. Разом із чоловіком вона тимчасово перебралася в Чаутукуа — курортне містечко на озері в штаті Нью-Йорк, де провела дитинство в бабусі.

Влітку це невелике село перетворюється на культурну утопію: симфонії, лекції, вистави і атмосфера глибокої спільноти. Саме там чоловік Зугель одного вечора поставив просте запитання: "Чому немає більше таких місць?" Цей момент став поворотним у її житті.

Так почалася історія Есмеральди — пішохідного містечка нового типу, яке Зугель будує у винній долині Сонома, за півтори години їзди від Сан-Франциско. Американка вирішила створити простір, де можна не тільки жити, а й відчувати приналежність до спільноти.

Жінка будує своє власне місто, місто своїми руками, невелике містечко, нове місто, ідеальне місто, місце для життя, Fullscreen
Учасники Edge Esmeralda 2024 взяли участь у низці семінарів і заходів
Фото: FBI

Мета — не побудувати місто з нуля, а вдихнути нове життя в наявну спільноту Кловердейла. Есмеральда буде зручною для піших прогулянок, безпечною для дітей і відкритою для людей різного віку та життєвих шляхів. Головна цінність — постійне спілкування та обмін ідеями між жителями.

Натхненням слугують історичні приклади "навмисних спільнот" у США — від утопій до комун 1960-х. Сьогодні в Америці налічується близько 3500 таких спільнот, і Есмеральда може стати однією з найпомітніших серед них.

Щоб протестувати ідею, Зугель запустила Edge Esmeralda — місячний захід, що зібрав у 2024 році понад 1300 осіб. Учасники жили, працювали і взаємодіяли, будували будинки, обговорювали майбутнє ШІ, брали участь у хакатонах і вечорами танцювали свінг на площі. У 2025 році Edge Esmeralda повториться.

Жінка будує своє власне місто, місто своїми руками, невелике містечко, нове місто, ідеальне місто, місце для життя, Fullscreen
Цюгель розповіла, що вона хоче, щоб Есмеральда стала місцем, де діти можуть безпечно гуляти на вулиці самостійно
Фото: FBI

Ця ініціатива особливо відгукується міленіалам — поколінню, яке після невеликого економічного спаду 2008 року дедалі частіше відмовляється від традиційного шляху "робота — дім — пенсія" на користь гнучкості, усвідомленості та пошуку балансу. Пандемія лише прискорила це зрушення: віддалена робота дала свободу переміщення, але залишила гострий дефіцит спілкування.

"Багато хто згадує університет як найкращий час у житті — не через навчання, а через почуття приналежності", — каже Зугель. Вона хоче повернути це відчуття в повсякденне життя.

Звісно, не обійшлося без критики. Скептики сумніваються в доступності житла та реалістичності проєкту. Але Зугель не поспішає. Місто розвиватиметься поступово, за участю майбутніх жителів, а не заради інвесторських звітів.

Місцева влада вже побачила, що проєкт Есмеральди — не просто чергова утопічна ідея. На відміну від десятків попередніх розробників, команда Зугель зайшла далі за всіх у процесі узгодження та перевірок. "Ніхто раніше не доходив до етапу подання документів", — каже міський управитель Кловердейла Кевін Томпсон.

Раніше Фокус повідомляв, що будинок дитинства Дональда Трампа захопили бездомні кішки. Житлову будівлю, в якій провів перші роки життя 45-й президент США Дональд Трамп, продали в Нью-Йорку за 835 тисяч доларів, що вдвічі менше за її попередню вартість. Вона виявилася занедбаною, зараженою пліснявою і захопленою бездомними кішками.

Також стало відомо, що жінка повернулася з поїздки й не могла повірити в те, що чоловік зробив із підвалом. Житель Онтаріо Стівен Паркер здивував свою дружину Ешлі несподіваним і зворушливим вчинком. Поки вона перебувала в п'ятиденному відрядженні, він повністю перетворив їхній недоглянутий підвал на затишну робочу студію.