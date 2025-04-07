Женщина устала искать идеальный город и начала строить свой собственный (фото)

После неудачных попыток найти идеальное место для жизни, американка Девон Зугель решила создать его сама. В округе Сонома, к северу от Сан-Франциско (США), она начала строить пешеходный город под названием Эсмеральда.

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Об этом пишет Business Insider.

После окончания университета Девон Зугель переехала в Сан-Франциско, чтобы заниматься разработкой и поддержкой программного обеспечения. Однако пандемия, заставившая миллионы людей пересмотреть свои жизненные приоритеты, изменила и ее путь. Вместе с мужем она временно перебралась в Чаутукуа — курортный городок на озере в штате Нью-Йорк, где провела детство у бабушки.

Летом эта небольшая деревушка превращается в культурную утопию: симфонии, лекции, спектакли и атмосфера глубокого сообщества. Именно там муж Зугель однажды вечером задал простой вопрос: "Почему нет больше таких мест?" Этот момент стал поворотным в ее жизни.

Так началась история Эсмеральды — пешеходного городка нового типа, который Зугель строит в винной долине Сонома, в полутора часах езды от Сан-Франциско. Американка решила создать пространство, где можно не только жить, но и ощущать принадлежность к сообществу.

Участники Edge Esmeralda 2024 приняли участие в ряде семинаров и мероприятий Фото: Business Insider

Цель — не построить город с нуля, а вдохнуть новую жизнь в существующее сообщество Кловердейла. Эсмеральда будет удобной для пеших прогулок, безопасной для детей и открытой для людей разных возрастов и жизненных путей. Главная ценность — постоянное общение и обмен идеями между жителями.

Вдохновением служат исторические примеры "намеренных сообществ" в США — от утопий до коммун 1960-х. Сегодня в Америке насчитывается около 3500 таких сообществ, и Эсмеральда может стать одной из самых заметных среди них.

Чтобы протестировать идею, Зугель запустила Edge Esmeralda — месячное мероприятие, собравшее в 2024 году более 1300 человек. Участники жили, работали и взаимодействовали, строили дома, обсуждали будущее ИИ, участвовали в хакатонах и вечерами танцевали свинг на площади. В 2025 году Edge Esmeralda повторится.

Цюгель рассказала, что она хочет, чтобы Эсмеральда стала местом, где дети могут безопасно гулять на улице самостоятельно Фото: Business Insider

Эта инициатива особенно откликается миллениалам — поколению, которое после небольшого экономического спада 2008 года все чаще отказывается от традиционного пути "работа — дом — пенсия" в пользу гибкости, осознанности и поиска баланса. Пандемия лишь ускорила этот сдвиг: удаленная работа дала свободу перемещения, но оставила острый дефицит общения.

"Многие вспоминают университет как лучшее время в жизни — не из-за учебы, а из-за чувства принадлежности", — говорит Зугель. Она хочет вернуть это ощущение в повседневную жизнь.

Конечно, не обошлось без критики. Скептики сомневаются в доступности жилья и реалистичности проекта. Но Зугель не торопится. Город будет развиваться постепенно, с участием будущих жителей, а не ради инвесторских отчетов.

Местные власти уже увидели, что проект Эсмеральды — не просто очередная утопическая идея. В отличие от десятков предыдущих разработчиков, команда Зугель зашла дальше всех в процессе согласования и проверок. "Никто прежде не доходил до этапа подачи документов", — говорит городской управляющий Кловердейла Кевин Томпсон.

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