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МирФан

Женщина устала искать идеальный город и начала строить свой собственный (фото)

Женщина строит свой собственный город, город своими руками, небольшой городок, новый город, идеальный город, место для жизни,
Фото: коллаж Фокус | Девон Зугель хочет построить пешеходный городок нового типа

После неудачных попыток найти идеальное место для жизни, американка Девон Зугель решила создать его сама. В округе Сонома, к северу от Сан-Франциско (США), она начала строить пешеходный город под названием Эсмеральда.

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Об этом пишет Business Insider.

После окончания университета Девон Зугель переехала в Сан-Франциско, чтобы заниматься разработкой и поддержкой программного обеспечения. Однако пандемия, заставившая миллионы людей пересмотреть свои жизненные приоритеты, изменила и ее путь. Вместе с мужем она временно перебралась в Чаутукуа — курортный городок на озере в штате Нью-Йорк, где провела детство у бабушки.

Летом эта небольшая деревушка превращается в культурную утопию: симфонии, лекции, спектакли и атмосфера глубокого сообщества. Именно там муж Зугель однажды вечером задал простой вопрос: "Почему нет больше таких мест?" Этот момент стал поворотным в ее жизни.

Так началась история Эсмеральды — пешеходного городка нового типа, который Зугель строит в винной долине Сонома, в полутора часах езды от Сан-Франциско. Американка решила создать пространство, где можно не только жить, но и ощущать принадлежность к сообществу.

Женщина строит свой собственный город, город своими руками, небольшой городок, новый город, идеальный город, место для жизни, Fullscreen
Участники Edge Esmeralda 2024 приняли участие в ряде семинаров и мероприятий
Фото: Business Insider

Цель — не построить город с нуля, а вдохнуть новую жизнь в существующее сообщество Кловердейла. Эсмеральда будет удобной для пеших прогулок, безопасной для детей и открытой для людей разных возрастов и жизненных путей. Главная ценность — постоянное общение и обмен идеями между жителями.

Вдохновением служат исторические примеры "намеренных сообществ" в США — от утопий до коммун 1960-х. Сегодня в Америке насчитывается около 3500 таких сообществ, и Эсмеральда может стать одной из самых заметных среди них.

Чтобы протестировать идею, Зугель запустила Edge Esmeralda — месячное мероприятие, собравшее в 2024 году более 1300 человек. Участники жили, работали и взаимодействовали, строили дома, обсуждали будущее ИИ, участвовали в хакатонах и вечерами танцевали свинг на площади. В 2025 году Edge Esmeralda повторится.

Женщина строит свой собственный город, город своими руками, небольшой городок, новый город, идеальный город, место для жизни, Fullscreen
Цюгель рассказала, что она хочет, чтобы Эсмеральда стала местом, где дети могут безопасно гулять на улице самостоятельно
Фото: Business Insider

Эта инициатива особенно откликается миллениалам — поколению, которое после небольшого экономического спада 2008 года все чаще отказывается от традиционного пути "работа — дом — пенсия" в пользу гибкости, осознанности и поиска баланса. Пандемия лишь ускорила этот сдвиг: удаленная работа дала свободу перемещения, но оставила острый дефицит общения.

"Многие вспоминают университет как лучшее время в жизни — не из-за учебы, а из-за чувства принадлежности", — говорит Зугель. Она хочет вернуть это ощущение в повседневную жизнь.

Конечно, не обошлось без критики. Скептики сомневаются в доступности жилья и реалистичности проекта. Но Зугель не торопится. Город будет развиваться постепенно, с участием будущих жителей, а не ради инвесторских отчетов.

Местные власти уже увидели, что проект Эсмеральды — не просто очередная утопическая идея. В отличие от десятков предыдущих разработчиков, команда Зугель зашла дальше всех в процессе согласования и проверок. "Никто прежде не доходил до этапа подачи документов", — говорит городской управляющий Кловердейла Кевин Томпсон.

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