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МирФан

Продан за полцены: дом детства Дональда Трампа захватили бездомные кошки (фото)

Дом детства Дональда Трампа, дом, жилье, недвижимость, аренда дома, продажа дома, заброшенный дом, соседи ухаживали за домом, бездомные кошки, президент США,
Фото: Drew Angerer | Дом продали за пол цены

Дом, в котором провел первые годы жизни 45-й президент США Дональд Трамп, был продан в Нью-Йорке за 835 тысяч долларов, что вдвое меньше его предыдущей стоимости. Здание оказалось заброшенным, зараженным плесенью и захваченным бездомными кошками.

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Об этом пишет Mansion Global.

Дом в Квинсе, где прошло раннее детство 45-го президента США Дональда Трампа, был продан за 835 тысяч долларов. В 2017 году он был куплен за 2,14 млн долларов.

Построенный отцом Дональда Трампа, застройщиком Фредом С. Трампом, в 1940 году, двухэтажный дом оставался пустым на протяжении многих лет. Единственными его обитателями были бездомные кошки, а местным жителям приходилось самостоятельно ухаживать за территорией.

"Прекрасный дом остался заброшенным, и все это время о нем никто не заботился. Нам, сообществу, пришлось о нем заботиться. Всего несколько недель назад мы даже оплатили стрижку газона", — рассказал один из соседей.

Дом детства Дональда Трампа, дом, жилье, недвижимость, аренда дома, продажа дома, заброшенный дом, соседи ухаживали за домом, бездомные кошки, президент США, Fullscreen
Дом сдавали в аренду на Airbnb
Фото: Airbnb

По словам очевидцев, перед продажей входная дверь дома была распахнута, обои сорваны, а строители выносили мусор и доски. Соседи также отмечали, что на территории проживало около 30 бездомных кошек. Новый владелец, как сообщается, известен перепродажей недвижимости и сразу начал масштабный демонтаж.

В документах указано, что на ремонт дома было выделено около 90 тысяч долларов, при этом общая сделка проводилась с использованием двух отдельных ипотек. Источник New York Post, близкий к сделке, сообщил, что продавцу просто нужны были деньги.

Дом детства Дональда Трампа, дом, жилье, недвижимость, аренда дома, продажа дома, заброшенный дом, соседи ухаживали за домом, бездомные кошки, президент США, Fullscreen
Дом Дональда Трампа в 2022 году
Фото: Google Maps

Состояние дома к моменту сделки оставляло желать лучшего: по подвалу распространилась плесень из-за протечки, а по всей площади висели предупреждающие надписи вроде "Освободите помещение" и "Воду перекрыть". За кошками, захватившими дом, в итоге стали ухаживать волонтеры.

Когда дом выставлялся на продажу в 2016 году, к нему съезжались посетители, в основном из Китая. Покупателем тогда выступила компания Trump Birth House LLC, которая сдавала жилье на Airbnb примерно за 800 долларов за ночь. В спальне была размещена мемориальная табличка с надписью: "Здесь, вероятно, был зачат президент Дональд Трамп".

Ранее Фокус сообщал, что семья хочет вернуть былое величие заброшенному особняку. Супруги из Великобритании доказали, что мечты сбываются в любом возрасте. Прожив вместе более 30 лет, они решились купить заброшенный викторианский особняк, пустовавший более двух десятилетий, и начали преображать его в уютный семейный дом.

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