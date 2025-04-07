Продан за полцены: дом детства Дональда Трампа захватили бездомные кошки (фото)

Дом, в котором провел первые годы жизни 45-й президент США Дональд Трамп, был продан в Нью-Йорке за 835 тысяч долларов, что вдвое меньше его предыдущей стоимости. Здание оказалось заброшенным, зараженным плесенью и захваченным бездомными кошками.

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Об этом пишет Mansion Global.

Дом в Квинсе, где прошло раннее детство 45-го президента США Дональда Трампа, был продан за 835 тысяч долларов. В 2017 году он был куплен за 2,14 млн долларов.

Построенный отцом Дональда Трампа, застройщиком Фредом С. Трампом, в 1940 году, двухэтажный дом оставался пустым на протяжении многих лет. Единственными его обитателями были бездомные кошки, а местным жителям приходилось самостоятельно ухаживать за территорией.

"Прекрасный дом остался заброшенным, и все это время о нем никто не заботился. Нам, сообществу, пришлось о нем заботиться. Всего несколько недель назад мы даже оплатили стрижку газона", — рассказал один из соседей.

Дом сдавали в аренду на Airbnb Фото: Airbnb

По словам очевидцев, перед продажей входная дверь дома была распахнута, обои сорваны, а строители выносили мусор и доски. Соседи также отмечали, что на территории проживало около 30 бездомных кошек. Новый владелец, как сообщается, известен перепродажей недвижимости и сразу начал масштабный демонтаж.

В документах указано, что на ремонт дома было выделено около 90 тысяч долларов, при этом общая сделка проводилась с использованием двух отдельных ипотек. Источник New York Post, близкий к сделке, сообщил, что продавцу просто нужны были деньги.

Дом Дональда Трампа в 2022 году Фото: Google Maps

Состояние дома к моменту сделки оставляло желать лучшего: по подвалу распространилась плесень из-за протечки, а по всей площади висели предупреждающие надписи вроде "Освободите помещение" и "Воду перекрыть". За кошками, захватившими дом, в итоге стали ухаживать волонтеры.

Когда дом выставлялся на продажу в 2016 году, к нему съезжались посетители, в основном из Китая. Покупателем тогда выступила компания Trump Birth House LLC, которая сдавала жилье на Airbnb примерно за 800 долларов за ночь. В спальне была размещена мемориальная табличка с надписью: "Здесь, вероятно, был зачат президент Дональд Трамп".

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