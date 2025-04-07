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Проданий за пів ціни: будинок дитинства Дональда Трампа захопили безпритульні кішки (фото)

Будинок дитинства Дональда Трампа, будинок, житло, нерухомість, оренда будинку, продаж будинку, занедбаний будинок, сусіди доглядали за будинком, бездомні кішки, президент США,
Фото: Drew Angerer | Будинок продали за пів ціни

Будинок, у якому провів перші роки життя 45-й президент США Дональд Трамп, було продано в Нью-Йорку за 835 тисяч доларів, що вдвічі менше за його попередню вартість. Будівля виявилася занедбаною, зараженою пліснявою і захопленою бездомними кішками.

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Про це пише Mansion Global.

Будинок у Квінсі, де минуло раннє дитинство 45-го президента США Дональда Трампа, було продано за 835 тисяч доларів. У 2017 році його купили за 2,14 млн доларів.

Побудований батьком Дональда Трампа, забудовником Фредом С. Трампом, у 1940 році, двоповерховий будинок залишався порожнім протягом багатьох років. Єдиними його мешканцями були бездомні кішки, а місцевим жителям доводилося самостійно доглядати за територією.

"Прекрасний будинок залишився покинутим, і весь цей час про нього ніхто не дбав. Нам, спільноті, довелося про нього піклуватися. Лише кілька тижнів тому ми навіть оплатили стрижку газону", — розповів один із сусідів.

Будинок дитинства Дональда Трампа, будинок, житло, нерухомість, оренда будинку, продаж будинку, занедбаний будинок, сусіди доглядали за будинком, бездомні кішки, президент США, Fullscreen
Будинок здавали в оренду на Airbnb
Фото: Airbnb

За словами очевидців, перед продажем вхідні двері будинку було відчинено, шпалери зірвано, а будівельники виносили сміття і дошки. Сусіди також зазначали, що на території проживало близько 30 безпритульних котів. Новий власник, як повідомляється, відомий перепродажем нерухомості й одразу почав масштабний демонтаж.

У документах зазначено, що на ремонт будинку було виділено близько 90 тисяч доларів, при цьому загальна угода проводилася з використанням двох окремих іпотек. Джерело New York Post, близьке до угоди, повідомило, що продавцю просто потрібні були гроші.

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Будинок Дональда Трампа у 2022 році
Фото: Google Maps

Стан будинку до моменту угоди залишав бажати кращого: підвалом поширилася цвіль через протікання, а по всій площі висіли попереджувальні написи на кшталт "Звільніть приміщення" і "Воду перекрити". За кішками, які захопили будинок, у підсумку стали доглядати волонтери.

Коли будинок виставляли на продаж у 2016 році, до нього з'їжджалися відвідувачі, переважно з Китаю. Покупцем тоді виступила компанія Trump Birth House LLC, яка здавала житло на Airbnb приблизно за 800 доларів за ніч. У спальні було розміщено меморіальну табличку з написом: "Тут, імовірно, був зачатий президент Дональд Трамп".

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я хоче повернути колишню велич покинутому особняку. Подружжя з Великої Британії довело, що мрії збуваються в будь-якому віці. Проживши разом понад 30 років, вони зважилися купити занедбаний вікторіанський особняк, що стояв порожній понад два десятиліття, і почали перетворювати його на затишний сімейний будинок.

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