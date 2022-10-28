Обвал зарплат в Україні: компанії готуються й надалі зменшувати оклади

Загалом, якщо порівняти з довоєнним рівнем, співробітники багатьох компаній в Україні отримують на 16-50% менше. Низка компаній не мають наміру скорочувати зарплати, але все може змінитися.

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Більшість роботодавців зазначають, що виплачують своїм співробітникам довоєнний рівень заробітної плати у національній валюті. Про це йдеться у дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua. Опитування роботодавців проводив кадровий портал grc.ua у вересні 2022 року.

За даними дослідження, третина опитаних роботодавців виплачує своїм співробітникам скорочену заробітну плату. Серед тих, хто скорочував компенсаційні виплати персоналу, більшість (11,6%) зменшила оклади на 16-30%. Також більшість підприємств та організацій (7,8%) скоротила зарплату на 31-50%. На понад 50% відбулося скорочення окладів у 6,1% компаній.

Премій та бонусів теж платять менше. "З початку війни більшість компаній змінили підходи до додаткових виплат — бонусів та премій. Зокрема, повністю відмовилася від додаткових виплат кожна п'ята компанія (20,8%). Чверть роботодавців (25,1%) були змушені скоротити додаткові виплати. Позитивні зміни у матеріальній мотивації під час війни через збільшення додаткових бонусних виплат сталися лише у 2,6% роботодавців”, — зазначили експерти експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Навіть якщо в компанії зарплати залишилися на довоєнному рівні, фактично це означає зниження на понад 40% через девальвацію та інфляцію.

Більшість опитаних центром кадрового порталу компаній виявилась не готовими відповісти на питання, що буде із зарплатами далі. "На питання, якої зарплатної політики дотримуватимуться компанії протягом найближчих пів року, чверть (28,2%) опитаних роботодавців відповіла, що не можуть спрогнозувати через невизначеність ситуації в країні. Чверть підприємств і організацій (28,6%) планує утримати зарплати своїм співробітникам на довоєнному рівні", — повідомили експерти grc.ua.

[ + – ] Деякі компанії думають підвищити співробітникам зарплати Фото: grc.ua

Там наголосили: 2% компаній, на жаль, готуються до подальшого скорочення заробітних плат протягом наступних 6 місяців. 7% роботодавців уже скоротили зарплати, подальше їхнє зниження не планується, однак і підвищення не буде.

Раніше Фокус писав, що з початком війни українці почали відчувати фінансові складнощі. Кожен третій працівник щомісяця витрачає всю свою зарплату раніше ніж отримує наступну.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, номінальні зарплати в Україні цього року впадуть на 12,3%; реальні з урахуванням інфляції — на 26,9%, а 2023 року зарплати українців зростуть на 32,8% та 4,6% відповідно.